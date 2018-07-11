Ещё
Замглавы МИД обсудил с коллегой из Индии взаимодействие в рамках ШОС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Замглавы МИД обсудил с коллегой из Индии взаимодействие в рамках ШОС 

РИА Новости 11 июля 2018
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов и его коллега из Индии Ручи Ганашьям обсудили российско-индийское взаимодействие в рамках ШОС, сообщило министерство иностранных дел России.
"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам развития взаимодействия двух стран в рамках Шанхайской организации сотрудничества в интересах наращивания совместной борьбы государств-членов Организации с вызовами и угрозами безопасности, продвижения сотрудничества в сферах политики, экономики и гуманитарных связей", — говорится в заявлении ведомства.
Встреча состоялась в среду в Москве.
Шанхайская организация сотрудничества является постоянно действующей межправительственной международной организацией, которая была создана 15 июня 2001 года в Шанхае. Государствами-членами ШОС являются Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Пакистан.
Последние новости
"Тема закрыта". Захарова прокомментировала слова генсека НАТО о Крыме "ФСБ по всей Украине". Порошенко пожаловался на Россию на саммите НАТО Водитель Audi проехал по Подмосковью со скоростью истребителя Су-15
Комментарии1  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
В Солсбери произошел новый инцидент75
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС163
Умер Виктор Фетисов
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение