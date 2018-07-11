Замглавы МИД обсудил с коллегой из Индии взаимодействие в рамках ШОС 

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов и его коллега из Индии Ручи Ганашьям обсудили российско-индийское взаимодействие в рамках ШОС, сообщило министерство иностранных дел России.
"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам развития взаимодействия двух стран в рамках Шанхайской организации сотрудничества в интересах наращивания совместной борьбы государств-членов Организации с вызовами и угрозами безопасности, продвижения сотрудничества в сферах политики, экономики и гуманитарных связей", — говорится в заявлении ведомства.
Встреча состоялась в среду в Москве.
Шанхайская организация сотрудничества является постоянно действующей межправительственной международной организацией, которая была создана 15 июня 2001 года в Шанхае. Государствами-членами ШОС являются Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Пакистан.