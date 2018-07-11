Замглавы МИД обсудил с коллегой из Индии взаимодействие в рамках ШОС

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам развития взаимодействия двух стран в рамках Шанхайской организации сотрудничества в интересах наращивания совместной борьбы государств-членов Организации с вызовами и угрозами безопасности, продвижения сотрудничества в сферах политики, экономики и гуманитарных связей", — говорится в заявлении ведомства.

Встреча состоялась в среду в Москве.