Ещё
На «Иннопроме» назвали два направления сотрудничества с Китаем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На «Иннопроме» назвали два направления сотрудничества с Китаем 

Российская Газета 11 июля 2018
В рамках международной выставки «Иннопром» проходит пятое Российско-Китайское Экспо. Представители Китая и Свердловской области рассказали сегодня о наиболее перспективных направлениях дальнейшего сотрудничества.
Стороны уверены: Российско-Китайского Экспо — самая большая совместная выставка России и Китая, она является визитной карточкой сотрудничества стран.
— Я только что пришел со встречи губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и председателя одной из китайских провинций. Лидеры согласились в том, что экономические связи, реализация проектов не успевают за уровнем взаимоотношений, политических связей между нашими странами. Это та задача, которую мы будем решать вместе в течение нескольких лет с нашими партнерами, — отметил на пресс-конференции региональный министр международных и внешнеэкономических связей Василий Козлов.
Он подчеркнул, что взаимоотношения нужно развивать в двух направлениях. Первое — привлечение к партнерству как можно большего количества регионов и провинций. Второе — усиление сотрудничества между промышленными предприятиями и бизнесменами Китая, Свердловской области и других регионов.
— Находясь в центре России, на перекрестке главных торговых и логистических путей, на северном маршруте экономического пояса «Шелковый путь» мы заинтересованы в сотрудничестве не только в торговле, но и в промышленности, инвестиционном взаимодействии, — говорит Василий Козлов.
Китай — важный стратегический партнер высокотехнических секторах. А Свердловская область, в свою очередь, может предложить принять участие китайским партнерам в совместном автомобилестроении, станкостроении, выпуске строительной техники, медицине.
Российская Газета: последние новости
Китай и Южная Корея развернули борьбу за "будущую КНДР" В Китае японца приговорили к 12 годам тюрьмы за шпионаж В Китае назвали подгузники в честь японской принцессы Како
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
В Солсбери произошел новый инцидент75
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС163
Умер Виктор Фетисов
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение