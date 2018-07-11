На «Иннопроме» назвали два направления сотрудничества с Китаем

В рамках международной выставки «Иннопром» проходит пятое Российско-Китайское Экспо. Представители Китая Свердловской области рассказали сегодня о наиболее перспективных направлениях дальнейшего сотрудничества.

Стороны уверены: Российско-Китайского Экспо — самая большая совместная выставка России и Китая, она является визитной карточкой сотрудничества стран.

— Я только что пришел со встречи губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и председателя одной из китайских провинций. Лидеры согласились в том, что экономические связи, реализация проектов не успевают за уровнем взаимоотношений, политических связей между нашими странами. Это та задача, которую мы будем решать вместе в течение нескольких лет с нашими партнерами, — отметил на пресс-конференции региональный министр международных и внешнеэкономических связей Василий Козлов

Он подчеркнул, что взаимоотношения нужно развивать в двух направлениях. Первое — привлечение к партнерству как можно большего количества регионов и провинций. Второе — усиление сотрудничества между промышленными предприятиями и бизнесменами Китая, Свердловской области и других регионов.

— Находясь в центре России, на перекрестке главных торговых и логистических путей, на северном маршруте экономического пояса «Шелковый путь» мы заинтересованы в сотрудничестве не только в торговле, но и в промышленности, инвестиционном взаимодействии, — говорит Василий Козлов.

Китай — важный стратегический партнер высокотехнических секторах. А Свердловская область, в свою очередь, может предложить принять участие китайским партнерам в совместном автомобилестроении, станкостроении, выпуске строительной техники, медицине.