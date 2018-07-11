Представительство Уральского отделения РАН откроется в Харбине

"Мы договорились об очень интересном действии — создании представительств. По итогам переговоров было принято решение создать представительство Уральского отделения РАН в Харбине и представительство Академии наук провинции Хэйлунцзян в Екатеринбурге . Это развитие нашей политики — с одной стороны региональной, с другой — международной", — сказал он, отметив, что возглавит представительство представитель Уральского отделения РАН.

"Китайская академическая наука сейчас очень хорошо развивается. Китайская академия наук (КАН) во многом была организована по подобию Академии наук СССР. И китайцы очень благодарны за то, что мы помогли им организовать Академию наук, что тысячи и тысячи китайских ученых были воспитаны в Советском Союзе, затем вернулись в Китай и создали здесь фундамент своей Академии", — отметил Сергеев.

"В КАН 104 института с очень большим финансированием, 80% всего финансирования, выделяемого на научную инфраструктуру и оборудование проходит через Китайскую академию наук, по согласованию с ней. В этом смысле она является примером хорошо развивающейся Академии, в составе которой есть институты. В Китае выделяется существенное финансирование на поддержание науки — 2,1% ВВП идет на науку. У нас в стране пока где-то 1,15% ВВП", — сказал Сергеев.