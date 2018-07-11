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Представительство Уральского отделения РАН откроется в Харбине
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Представительство Уральского отделения РАН откроется в Харбине 

ТАСС 11 июля 2018
МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) откроет представительство Уральского отделения РАН в Харбине (Китай), сообщил журналистам президент РАН Александр Сергеев. По его словам, договоренности об этом были достигнуты в ходе рабочих встреч с китайскими партнерами в июне.
"Мы договорились об очень интересном действии — создании представительств. По итогам переговоров было принято решение создать представительство Уральского отделения РАН в Харбине и представительство Академии наук провинции Хэйлунцзян в Екатеринбурге. Это развитие нашей политики — с одной стороны региональной, с другой — международной", — сказал он, отметив, что возглавит представительство представитель Уральского отделения РАН.
"Китайская академическая наука сейчас очень хорошо развивается. Китайская академия наук (КАН) во многом была организована по подобию Академии наук СССР. И китайцы очень благодарны за то, что мы помогли им организовать Академию наук, что тысячи и тысячи китайских ученых были воспитаны в Советском Союзе, затем вернулись в Китай и создали здесь фундамент своей Академии", — отметил Сергеев.
"В КАН 104 института с очень большим финансированием, 80% всего финансирования, выделяемого на научную инфраструктуру и оборудование проходит через Китайскую академию наук, по согласованию с ней. В этом смысле она является примером хорошо развивающейся Академии, в составе которой есть институты. В Китае выделяется существенное финансирование на поддержание науки — 2,1% ВВП идет на науку. У нас в стране пока где-то 1,15% ВВП", — сказал Сергеев.
Он отметил, что китайские партнеры заинтересованы в сотрудничестве по целому ряду направлений, например, по производству экологически чистых продуктов питания в Китае и развитию высокоскоростных магистралей в России.
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