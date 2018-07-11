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Вэй Фэнхэ встретился с участниками первого Китайско-африканского форума по вопросам обороны и безопасности
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Вэй Фэнхэ встретился с участниками первого Китайско-африканского форума по вопросам обороны и безопасности 

ИА Синьхуа 11 июля 2018
Пекин, 11 июля /Синьхуа/ — Член Госсовета, министр обороны КНР Вэй Фэнхэ во вторник встретился с представителями 49 африканских стран, участвовавшими в первом Китайско-африканском форуме по вопросам обороны и безопасности в Пекине.
Во время встречи министр отметил, что Китай и Африка всегда будут хорошими друзьями, партнерами и братьями, и китайская сторона продолжит активно работать вместе с африканскими странами над формированием сообщества единой судьбы человечества, совместно продвигать строительство «Пояса и пути», непрерывно укреплять двустороннее сотрудничество в области обороны и безопасности, тем самым содействуя углубленному развитию китайско-африканских отношений всеобъемлющего стратегического сотрудничества и партнерства.
Представители африканских стран заявили, что африканская сторона высоко оценивает концепцию формирования сообщества единой судьбы человечества, готова активно участвовать в строительстве «Пояса и пути» и содействовать непрерывному углублению практического сотрудничества Африки с Китаем во всех сферах.
Первый Китайско-африканский форум по вопросам обороны и безопасности проходил с 26 июня по 10 июля. -0-
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