Искусственный разум становится орудием слежки в Китае

Пекинские власти при помощи искусственного разума (AI) создают незавидное будущее для своего населения. Этому служат миллионы камер и миллиарды кодовых линий, технологий узнавания лиц — то есть 1,4 млрд людей, населяющих Китай . Создается беспрецедентная система слежки. «В прошлом всё строилось на инстинкте. Не углядел — значит не углядел», — говорит Шан Юн, вице-шеф полиции железнодорожной станции Ченшоу.

Китай превращает демократический искусственный разум в его противоположность. В некоторых городах камеры слежения показывают лица преступников и тех, кто не платит долги. Сканеры охраняют входы в домашние комплексы. В Китае установлены 200 миллионов камер слежения — в четыре раза больше, чем в США

Созданы системы слежения за интернетом, за полетами самолетов, за движением поездов и даже автомобилей. Но жажда слежки неутолима. Китайские власти не скрывают своих намерений установить полный контроль над всей страной — «власти тотальных алгоритмов». Везде фотографии правонарушителей. За ними должно следить «всё население». Цензура и власть полиции еще больше усилились. Экономика страдает от разрыва имущих и неимущих.

Президент КНР Си Цзиньпин форсирует создание государства тотальной слежки. Поднебесная стала самым большим в мире рынком технологий слежки и безопасности. Предполагается оснастить Китай 300 миллионами камер наблюдения к 2020 году. Еще 30 миллиардов долларов будет потрачено на дальнейшее усиление слежки.

Слежка в Китае — большой бизнес. Китайские компании создают глобальные системы опознания по лицу и голосу. Амбиции властей в этой области всё больше «удовлетворяются». В мае месяце в одном из дорогих отелей Пекина было продемонстрировано будущее индустриального комплекса безопасности Китая, включая наблюдение за автомобилями. Создаются виртуальные системы жилищ, которыми пользуется полиция. Это пропагандируется в кинофильме «Удивительный Китай». Да, и впрямь удивительный! Голос диктора возвещает: «Там, где возникают аномалии, система дает сигнал. Неважно, в каком углу вы прячетесь. Мы вас всё равно найдем».

Китайская информационная база включает до 30 миллионов человек — от диссидентов до преступников. Она пополняется при помощи искусственного интеллекта. Власти стращают им население. Но сами люди не знают, что их мониторят, однако чувствуют, и это способствует их послушанию. Преступники даже сознаются, опасаясь AI. Иногда их даже не допрашивают. Зачем, когда есть AI?!

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