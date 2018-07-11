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Китайские зрители смогут бесплатно посмотреть соревнования в рамках АрМИ-2018
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Китайские зрители смогут бесплатно посмотреть соревнования в рамках АрМИ-2018 

ИА Синьхуа 11 июля 2018
Пекин, 11 июля /Синьхуа/ — В Китае у зрителей будет возможность бесплатно посмотреть часть соревнований в рамках Армейских международных игр — 2018 /АрМИ/. Для этого им надо заказать билеты через сайт www.damai.cn, сообщил военный источник.
АрМИ проводятся по инициативе Министерства обороны России. В этом году они стартуют 28 июля, всего запланировано 28 конкурсов.
На территории Китая пройдут четыре конкурса — три в городе Корла Синьцзян-Уйгурского АР на северо-западе Китая и один в городе Цюаньчжоу провинции Фуцзянь на востоке страны.
Именно соревнования в Корле, которые будут проходить с 29 июля по 11 августа, смогут посмотреть зрители.
Китайские военнослужащие примут участие еще в 18 конкурсах, которые пройдут в других странах.
Китай является неизменным участником игр, а в прошлом году часть конкурсов АрМИ впервые прошла на территории Китая. -0-
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