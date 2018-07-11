Халонг примет у себя туристический форум АСЕАН 2019

Туристический форум АСЕАН 2019 пройдет с 14 по 18 января во вьетнамском Халонге

Японии, В рамках форума планируется большой спектр мероприятий, включая встречи министров туризма стран АСЕАН и их коллег из Китая Южной Кореи и Индии. Помимо этого ожидаются встречи ассоциаций гостиниц, ассоциаций авиакомпаний и ассоциаций туризма стран Юго-Восточной Азии, а также многочисленные выставки, целью которых является содействие торговле туристическими продуктами стран-членов АСЕАН.

ATF 2019 позволит Вьетнаме прорекламировать свои туристические продукты и достопримечательности, а также привлечь в туристическую отрасль новые инвестиции.

В последний раз Вьетнам проводил подобное мероприятие 10 лет назад в 2009 году.

В провинции Куанг Нинь располагается самая известная достопримечательность Вьетнама — бухта Ха Лонг, которая в 1994 году стала объектом всемирного наследия ЮНЕСКО . Это место веками вдохновляло поэтов и художников, а после появления кино регулярно попадало в объектив камер: здесь снимали «Человека с золотым пистолетом», «Индокитай» и отдельные сцены «Аватара». Бухта регулярно попадает в ТОПы вьетнамских достопримечательностей и мест, обязательных для посещения.

Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСEАН) — политическая, экономическая и культурная региональная межправительственная организация, в которую входят 10 стран региона: Бруней Таиланд и Вьетнам.

Источник: Vietnam.net