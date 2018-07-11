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Халонг примет у себя туристический форум АСЕАН 2019
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Халонг примет у себя туристический форум АСЕАН 2019 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Туристический форум АСЕАН 2019 пройдет с 14 по 18 января во вьетнамском Халонге
В рамках форума планируется большой спектр мероприятий, включая встречи министров туризма стран АСЕАН и их коллег из Китая, Японии, Южной Кореи и Индии. Помимо этого ожидаются встречи ассоциаций гостиниц, ассоциаций авиакомпаний и ассоциаций туризма стран Юго-Восточной Азии, а также многочисленные выставки, целью которых является содействие торговле туристическими продуктами стран-членов АСЕАН.
ATF 2019 позволит Вьетнаме прорекламировать свои туристические продукты и достопримечательности, а также привлечь в туристическую отрасль новые инвестиции.
В последний раз Вьетнам проводил подобное мероприятие 10 лет назад в 2009 году.
В провинции Куанг Нинь располагается самая известная достопримечательность Вьетнама — бухта Ха Лонг, которая в 1994 году стала объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Это место веками вдохновляло поэтов и художников, а после появления кино регулярно попадало в объектив камер: здесь снимали «Человека с золотым пистолетом», «Индокитай» и отдельные сцены «Аватара». Бухта регулярно попадает в ТОПы вьетнамских достопримечательностей и мест, обязательных для посещения.
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСEАН) — политическая, экономическая и культурная региональная межправительственная организация, в которую входят 10 стран региона: Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам.
Источник: Vietnam.net
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