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СМИ: в КНР количество зарегистрированных товарных знаков превысило 16,8 млн
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СМИ: в КНР количество зарегистрированных товарных знаков превысило 16,8 млн 

ТАСС 2 часа назад
ПЕКИН, 11 июля. /ТАСС/. Количество зарегистрированных товарных знаков в Китае на конец первого полугодия 2018 года составило 16,8 млн Об этом в среду сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на Государственное управление по защите прав интеллектуальной собственности КНР.
Как отмечается, число поданных с января по июнь текущего года заявок на регистрацию достигло 3,6 млн, что на 57,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. По словам ведомства, такой рост обусловлен «оптимизацией процесса регистрации товарных знаков в Китае, в том числе за счет сокращения времени рассмотрения поданных заявок».
Согласно прогнозам управления, к концу 2018 года количество поданных в Китае заявок на регистрацию товарных знаков превысит 8 млн
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