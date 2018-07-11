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Глиняные собачки из уезда Хуайян провинции Хэнань
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Глиняные собачки из уезда Хуайян провинции Хэнань 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Чжэнчжоу, 10 июля /Синьхуа/ — В деревне Цзиньчжуан уезда Хуайян /провинция Хэнань, Центральный Китай/ вручную изготавливают глиняные статуэтки «нинигоу» /буквально «глиняные собачки»/. Нинигоу первоначально использовались в древних жертвенных обрядах. Технология изготовления этих фигурок вошла в список нематериального культурного наследия Китая. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн
Чжэнчжоу, 10 июля /Синьхуа/ — В деревне Цзиньчжуан уезда Хуайян /провинция Хэнань, Центральный Китай/ вручную изготавливают глиняные статуэтки «нинигоу» /буквально «глиняные собачки»/. Нинигоу первоначально использовались в древних жертвенных обрядах. Технология изготовления этих фигурок вошла в список нематериального культурного наследия Китая. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн
Чжэнчжоу, 10 июля /Синьхуа/ — В деревне Цзиньчжуан уезда Хуайян /провинция Хэнань, Центральный Китай/ вручную изготавливают глиняные статуэтки «нинигоу» /буквально «глиняные собачки»/. Нинигоу первоначально использовались в древних жертвенных обрядах. Технология изготовления этих фигурок вошла в список нематериального культурного наследия Китая. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн
Чжэнчжоу, 10 июля /Синьхуа/ — В деревне Цзиньчжуан уезда Хуайян /провинция Хэнань, Центральный Китай/ вручную изготавливают глиняные статуэтки «нинигоу» /буквально «глиняные собачки»/. Нинигоу первоначально использовались в древних жертвенных обрядах. Технология изготовления этих фигурок вошла в список нематериального культурного наследия Китая. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн
Чжэнчжоу, 10 июля /Синьхуа/ — В деревне Цзиньчжуан уезда Хуайян /провинция Хэнань, Центральный Китай/ вручную изготавливают глиняные статуэтки «нинигоу» /буквально «глиняные собачки»/. Нинигоу первоначально использовались в древних жертвенных обрядах. Технология изготовления этих фигурок вошла в список нематериального культурного наследия Китая. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн
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