Глиняные собачки из уезда Хуайян провинции Хэнань

Чжэнчжоу, 10 июля / Синьхуа / — В деревне Цзиньчжуан уезда Хуайян /провинция Хэнань, Центральный Китай / вручную изготавливают глиняные статуэтки «нинигоу» /буквально «глиняные собачки»/. Нинигоу первоначально использовались в древних жертвенных обрядах. Технология изготовления этих фигурок вошла в список нематериального культурного наследия Китая. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн

Чжэнчжоу, 10 июля /Синьхуа/ — В деревне Цзиньчжуан уезда Хуайян /провинция Хэнань, Центральный Китай/ вручную изготавливают глиняные статуэтки «нинигоу» /буквально «глиняные собачки»/. Нинигоу первоначально использовались в древних жертвенных обрядах. Технология изготовления этих фигурок вошла в список нематериального культурного наследия Китая. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн

Чжэнчжоу, 10 июля /Синьхуа/ — В деревне Цзиньчжуан уезда Хуайян /провинция Хэнань, Центральный Китай/ вручную изготавливают глиняные статуэтки «нинигоу» /буквально «глиняные собачки»/. Нинигоу первоначально использовались в древних жертвенных обрядах. Технология изготовления этих фигурок вошла в список нематериального культурного наследия Китая. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн

Чжэнчжоу, 10 июля /Синьхуа/ — В деревне Цзиньчжуан уезда Хуайян /провинция Хэнань, Центральный Китай/ вручную изготавливают глиняные статуэтки «нинигоу» /буквально «глиняные собачки»/. Нинигоу первоначально использовались в древних жертвенных обрядах. Технология изготовления этих фигурок вошла в список нематериального культурного наследия Китая. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн

Чжэнчжоу, 10 июля /Синьхуа/ — В деревне Цзиньчжуан уезда Хуайян /провинция Хэнань, Центральный Китай/ вручную изготавливают глиняные статуэтки «нинигоу» /буквально «глиняные собачки»/. Нинигоу первоначально использовались в древних жертвенных обрядах. Технология изготовления этих фигурок вошла в список нематериального культурного наследия Китая. Фотографии Синьхуа/Фэн Дапэн