Россиянка благодаря ЧМ-2018 через 56 лет нашла свою китайскую подругу

Жительница Саранска при помощи журналистов из КНР , приехавших в Россию освещать матчи чемпионата мира по футболу, отыскала свою китайскую подругу по переписке, связь с которой прервалась 56 лет назад.

Когда журналисты китайского телеканала CCTV уже готовы была выехать в Москву , закончив работу на одном из матчей ЧМ-2018 в Саранске, к ним обратилась местная жительница Людмила Митричева, которая попросила помочь ей разыскать свою давнюю подругу по переписке, пишет газета Жэньминь жибао он-лайн.

Женщина показала им два письма, которые она получила 56 лет назад от некой Дуань Чуньсю из китайского города Сянтань провинции Хунань.

Людмила отправила всего три письма подруге и получила два письма с портретом Мао Цзэдуна , открыткой, фотографией с мостом, монетой 1959 года на сумму один фэнь и фотографию самой девушки Дуань Чуньсю.

Из-за ухудшающихся отношений между двумя странами переписка была прервана. Однако Людмила не забыла свою подругу из Китая, сохранив её письма и продолжала верить, что однажды возобновит с ней общение.

Благодаря журналистам, одноклассник Дуань Чуньсю прочитал объявление на сайте телеканала и помог найти китаянку. Оказалось, что она живет в Цзянлу (провинция Хунань).

Дуань Чуньсю долго болела и уже плохо помнит всю эту историю, но свою фотографию она узнала и при помощи русскоязычных блогеров, проживающих в Китае, написала Людмиле послание. Так образом, спустя полвека женщины возобновили переписку.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что около 100 тыс. болельщиков приехали из Китая в Россию на ЧМ-2018.

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