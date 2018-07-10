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Россиянка благодаря ЧМ-2018 через 56 лет нашла свою китайскую подругу
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Россиянка благодаря ЧМ-2018 через 56 лет нашла свою китайскую подругу 

Свободная пресса 10 часов назад
Жительница Саранска при помощи журналистов из КНР, приехавших в Россию освещать матчи чемпионата мира по футболу, отыскала свою китайскую подругу по переписке, связь с которой прервалась 56 лет назад.
Когда журналисты китайского телеканала CCTV уже готовы была выехать в Москву, закончив работу на одном из матчей ЧМ-2018 в Саранске, к ним обратилась местная жительница Людмила Митричева, которая попросила помочь ей разыскать свою давнюю подругу по переписке, пишет газета Жэньминь жибао он-лайн.
Женщина показала им два письма, которые она получила 56 лет назад от некой Дуань Чуньсю из китайского города Сянтань провинции Хунань.
Людмила отправила всего три письма подруге и получила два письма с портретом Мао Цзэдуна, открыткой, фотографией с мостом, монетой 1959 года на сумму один фэнь и фотографию самой девушки Дуань Чуньсю.
Из-за ухудшающихся отношений между двумя странами переписка была прервана. Однако Людмила не забыла свою подругу из Китая, сохранив её письма и продолжала верить, что однажды возобновит с ней общение.
Благодаря журналистам, одноклассник Дуань Чуньсю прочитал объявление на сайте телеканала и помог найти китаянку. Оказалось, что она живет в Цзянлу (провинция Хунань).
Дуань Чуньсю долго болела и уже плохо помнит всю эту историю, но свою фотографию она узнала и при помощи русскоязычных блогеров, проживающих в Китае, написала Людмиле послание. Так образом, спустя полвека женщины возобновили переписку.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что около 100 тыс. болельщиков приехали из Китая в Россию на ЧМ-2018.
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