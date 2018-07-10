Фанзона НСН: Из Китая с любовью и песней

НСН публикует цикл репортажей, посвященных иностранным болельщикам, которые приехали в Россию на Чемпионат мира по футболу.

На Чемпионат мира по футболу со всего мира съехались футбольные фанаты со всех уголков планеты. Каждые со своими особенностями, традициями, но все неизменно объединенные одним — любовью к футболу. Надеемся, что после чемпионата их объединит и любовь к России. В связи с этим, НСН открывает цикл репортажей, посвященным гостям мундиаля. Первые на очереди китайские болельщики.

Китай вошел в топ-10 стран по количеству купленных билетов на Чемпионат мира по футболу в России. Более 40 тысяч китайцев приобрели билеты на матчи мундиаля, чтобы посмотреть на мировых звезд футбола и насладиться русским гостеприимством. По оценкам крупнейшего китайского туристического агентства Ctrip, в Россию в период чемпионата должны приехать порядка ста тысяч туристов из КНР.

Одного из них корреспонденты НСН встретили на главном тусовочном месте мундиаля — Никольской улице в Москве . Не говоря ни на русском, ни на английском языках молодой человек с радостью откликнулся на просьбу спеть национальную песню, правда, не Китая. Видимо, из-за большой любви к хозяйке чемпионата, китаец из Центральной музыкальной консерватории Пекина профессионально, пусть и с некоторыми вольностями в тексте, исполнил гимн России. Насладиться и оценить можете сами (слушайте аудио).

По подсчетам Ctrip, средний китайский фанат во время поездки в Россию потратит более 30 тысяч юаней, то есть около 7,5 тысяч долларов. В целом российский бюджет может ожидать пополнения в 3 миллиарда юаней, то есть почти 29 миллиардов рублей, отмечает Международное радио Китая.