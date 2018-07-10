Фанзона НСН: Из Китая с любовью и песней 

НСН публикует цикл репортажей, посвященных иностранным болельщикам, которые приехали в Россию на Чемпионат мира по футболу.
На Чемпионат мира по футболу со всего мира съехались футбольные фанаты со всех уголков планеты. Каждые со своими особенностями, традициями, но все неизменно объединенные одним — любовью к футболу. Надеемся, что после чемпионата их объединит и любовь к России. В связи с этим, НСН открывает цикл репортажей, посвященным гостям мундиаля. Первые на очереди китайские болельщики.
Китай вошел в топ-10 стран по количеству купленных билетов на Чемпионат мира по футболу в России. Более 40 тысяч китайцев приобрели билеты на матчи мундиаля, чтобы посмотреть на мировых звезд футбола и насладиться русским гостеприимством. По оценкам крупнейшего китайского туристического агентства Ctrip, в Россию в период чемпионата должны приехать порядка ста тысяч туристов из КНР.
Одного из них корреспонденты НСН встретили на главном тусовочном месте мундиаля — Никольской улице в Москве. Не говоря ни на русском, ни на английском языках молодой человек с радостью откликнулся на просьбу спеть национальную песню, правда, не Китая. Видимо, из-за большой любви к хозяйке чемпионата, китаец из Центральной музыкальной консерватории Пекина профессионально, пусть и с некоторыми вольностями в тексте, исполнил гимн России. Насладиться и оценить можете сами (слушайте аудио).
По подсчетам Ctrip, средний китайский фанат во время поездки в Россию потратит более 30 тысяч юаней, то есть около 7,5 тысяч долларов. В целом российский бюджет может ожидать пополнения в 3 миллиарда юаней, то есть почти 29 миллиардов рублей, отмечает Международное радио Китая.
Чемпионат по мимикрии. Армяне-аргентинцы и казахи-японцы Примечательно, что особый интерес к чемпионату мира по футболу в России проявили не только болельщики и туристы, но и китайские компании. Пять предприятий КНР выступили спонсорами мирового турнира FIFA 2018 года. Одна из них, Wanda, стала генеральным спонсором. Гендиректор Wanda Sports в беседе с «Чемпионатом» заявил, что компания планирует продолжить сотрудничество с FIFA по крайней мере до 2030 года и надеется принять мундиаль у себя дома. Еще в 2014 году председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин пообещал российскому президенту Владимиру Путину оказать поддержку в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года. В самом же Китае Си Цзиньпин хочет увидеть мундиаль в 2030 или 2034 году, сообщает «Свободная пресса». В связи с поставленной задачей в КНР планируется масштабное развитие футбола, которому теперь будут обучать во всех школах. Отметим, что в этом мундиале сборная Китая участия не принимала, но планирует выйти в финальные соревнования ЧМ до 2026 года. Похоже, что китайцы захотели забрать с чемпионата в России не только сувениры и незабываемые эмоции, но и представителей команды, сотворившей историю и прошедшей в четвертьфинал турнира. Китайский клуб «Шанхай Шэньхуа» предложил сборной России Артему Дзюбе 6 миллионов евро. Однако российский форвард отказался от трансфера в китайскую команду и решил попытать удачу в Английской премьер-лиге.