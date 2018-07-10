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В Китае японца приговорили к 12 годам тюрьмы за шпионаж
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В Китае японца приговорили к 12 годам тюрьмы за шпионаж 

Российская Газета 15 часов назад
Фото: Российская Газета
В Китае японского гражданина осудили на 12 лет тюрьмы за шпионаж. По некоторым данным, это мужчина в возрасте около 50 лет. На судебном слушании при вынесении вердикта присутствовал представитель японского консульства в Шанхае.
Японец был задержан китайскими правоохранительными органами в мае 2015 года на территории городского округа Вэньчжоу провинции Чжэцзян. Некоторые журналисты отмечают, что он фотографировал китайские военные объекты.
Эксперты полагают, что инцидент может негативно повлиять на развитие японо-китайских отношений. В мае этого года Японию посетил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Ожидается, что в этом году премьер-министр Японии Синдзо Абэ нанесет визит в КНР. Пресса уже заговорила о наметившемся потеплении между Токио и Пекином, однако шпионский скандал может внести коррективы в позитивное развитие двусторонних контактов.
Между тем генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга подчеркнул, что японские власти следят за развитием событий, передает телерадиокомпания NHK. По его словам, японское правительство окажет всю необходимую поддержку своему гражданину.
Впрочем, добавил Суга, случившееся не скажется на связях Токио и Пекина. Схожую позицию обозначили во внешнеполитическом ведомстве КНР.
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