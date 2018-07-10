Эксклюзив: Палестина надеется на повышение уровня сотрудничества с Китаем с помощью Форума китайско-арабского сотрудничества — глава МИД Палестины Рияд аль-Малики

Рамаллах, 10 июля / Синьхуа / — 8-е заседание на уровне министров в рамках Форума китайско-арабского сотрудничества имеет важное значение, Палестина надеется раскрыть потенциал сотрудничества с Китаем , усовершенствовать механизм сотрудничества, содействовать традиционной дружбе с Китаем и повысить уровень двустороннего сотрудничества. Об этом заявил министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики на днях в эксклюзивном интервью корр. Синьхуа.

Он отметил, что Китай всегда поддерживает справедливое дело палестинского народа. В последние годы отношения между двумя странами стабильно развиваются, Китай в прошлом году озвучил позицию из четырех пунктов по урегулированию палестинской проблемы, что выразило его стремление к мирному развитию, способствовало региональному миру, а также отвечает стремлениям Палестины.

В этом году в палестино-израильской проблеме произошли изменения, после переноса США посольства из Тель-Авива в Иерусалим столкновения между Палестиной и Израилем усиливаются, в будущем развития региона много неопределенности.

Глава МИД Палестины сообщил, что на нынешнем заседании форума он подчеркнет, что действия США нарушили международное право и резолюции СБ ООН . Он подтвердил, что Палестина надеется, что мировое сообщество приложит усилия, окажет поддержку палестинскому народу в достижении свободы и национальной независимости, создании независимого и обладающего полным суверенитетом государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Выразив Китаю благодарность за предоставленную Палестине международную и региональную платформу для сотрудничества в политической, экономической, культурной областях и в сфере развития, Р. аль-Малики заявил, что это будет способствовать взаимной поддержке и координации обеих сторон.

Он подчеркнул, что за 14 лет после создания Форум китайско-арабского сотрудничества внес большой вклад в содействие сотрудничеству и координации между Китаем и арабскими государствами, благодаря чему в двустороннем сотрудничестве, особенно в торгово-экономическом взаимодействии произошли качественные изменения. Объем торговли между арабскими странами и Китаем в 2017 году достиг 192 млрд долларов США, Китай стал вторым по величине торговым партером арабских государств, и все эти результаты были достигнуты благодаря регулярному проведению Форума китайско-арабского сотрудничества.

По словам главы дипломатического ведомства Палестины, при содействии Форума китайско-арабского сотрудничества сферы двустороннего сотрудничества непрерывно расширяются, инициатива «Пояс и путь» обогатила содержание китайско-арабского сотрудничества. Благодаря своему важному стратегическому положению, огромному экономическому потенциалу и людским ресурсам арабские государства занимают важное место в строительстве «Пояса и пути».

Высоко оценив выдвинутую Китаем инициативу «Пояс и путь», Р. аль-Малики заявил, что она предоставила арабским государствам возможность устойчивого развития, позволяет им широко сотрудничать с Китаем и всесторонне укреплять это взаимодействие, что будет способствовать мировому развитию и миру.

Он отметил, что сильный рост китайской экономики воодушевляет страны, принимающие участие в строительстве «Пояса и пути», в частности вселил в арабские страны надежду на прекрасное будущее. С помощью этой платформы сферы китайско-арабского сотрудничества продолжат расширяться, торгово-экономические связи продолжат углубляться, сотрудничество в сфере безопасности укрепится, гуманитарные обмены будут непрерывно обогащаться.

Р. аль-Малики сообщил, что Палестина надеется стать важным участником «Пояса и пути», так как граничит с Африкой и Европой, обладает важным расположением в азиатско-африканском и азиатско-европейском коридорах. Палестина намерена с помощью Форума китайско-арабского сотрудничества совместно с Китаем построить «Пояс и путь», содействовать общему процветанию и развитию двух стран. —0—