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Новак 19 июля проведет переговоры с главой энергетического управления Китая
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Новак 19 июля проведет переговоры с главой энергетического управления Китая 

Rambler News Service 17 часов назад
Министр энергетики России Александр Новак проведет 19 июля 2018 года переговоры с заместителем председателя Госкомитета Китая по развитию и реформе, руководителем Государственного энергетического управления Китая Нур Бекри, сообщает пресс-служба Минэнерго.
«19 июля в ходе рабочей поездки в Китай министр энергетики РФ Александр Новак встретится с заместителем председателя Государственного комитета КНР по развитию и реформе, руководителем Государственного энергетического управления КНР Нур Бекри. Стороны обсудят сотрудничеств двух стран в энергетике», — говорится в сообщении.
Также Новак и глава «Новатэка» Леонид Михельсон примут участие в торжественной встрече в китайском порту Цзянсу Жудун двух СПГ-танкеров ледового класса Arc7 «Владимир Русанов» и «Эдуард Толль» с партиями СПГ, произведенного на проекте «Ямал СПГ». Впервые в истории Северного морского пути (СМП) танкеры пройдут по восточному маршруту в направлении Берингова пролива из порта Сабетта без ледокольного сопровождения.
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