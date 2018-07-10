Новак 19 июля проведет переговоры с главой энергетического управления Китая

Министр энергетики России Александр Новак проведет 19 июля 2018 года переговоры с заместителем председателя Госкомитета Китая по развитию и реформе, руководителем Государственного энергетического управления Китая Нур Бекри, сообщает пресс-служба Минэнерго

«19 июля в ходе рабочей поездки в Китай министр энергетики РФ Александр Новак встретится с заместителем председателя Государственного комитета КНР по развитию и реформе, руководителем Государственного энергетического управления КНР Нур Бекри. Стороны обсудят сотрудничеств двух стран в энергетике», — говорится в сообщении.