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Китайский производитель аккумуляторов инвестирует €240 млн в Германии
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Китайский производитель аккумуляторов инвестирует €240 млн в Германии 

Вести.Ru 18 часов назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 10 июля — «Вести. Экономика». Китайский производитель литий-ионных аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Ltd (CATL) планирует инвестировать €240 млн в строительство заводов в Германии, сообщает The Paper.
Фото: EPA/FILIP SINGER
Согласно соглашению, планируется построить базу для производства аккумуляторов и центр исследований и разработок интеллектуальных технологий производства в городе Эрфурт в Тюрингии. На производственной базе будут в основном разрабатывать и производить литий-ионные аккумуляторы. Ожидается, что она будет введена в эксплуатацию в 2021 году и обеспечит 600 рабочих мест. Как сообщали «Вести. Экономика», Германия и Китай заключили сделки на сумму €20 млрдВ дополнение к межправительственным соглашениям такие компании, как BASF, BMW, Volkswagen, Daimler, Siemens и Bosch, объявили о сделках и партнерских отношениях.
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