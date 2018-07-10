В Китае создана база данных о соленых озерах

Создание базы данных началось в 2012 году. Цинхайский институт исследования соленых озер АНК сообщает, что база данных собирает информацию об окружающей среде, разведке ресурсов, изображения и мультимедийные материалы о соленых озерах по всей стране.

База данных содержит более 570 ГБ данных, включая информацию о площади соленых озер, погоде, экологической среде, типах озер, спутниковые снимки.

База данных будет предоставлять доступ к информации и содержать базовую информацию о почти 1000 соленых озер по всей стране.

Соленые озера в западных регионах Китая располагают неорганическими минеральными ресурсами, такими как калий, литий, бор, рубидий и цезий.

В будущем будет создано больше баз данных для предоставления информационных услуг по соленым озерам местным органам власти, отраслям, связанным с солеными озерами, и общественности.