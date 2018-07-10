Ещё
В Китае создана база данных о соленых озерах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Китае создана база данных о соленых озерах 

ИА Синьхуа 19 часов назад
Пекин, 10 июля /Синьхуа/ — Китай создал базу данных о соленых озерах и экологических науках, сообщила во вторник Академия наук Китая /АНК/.
Создание базы данных началось в 2012 году. Цинхайский институт исследования соленых озер АНК сообщает, что база данных собирает информацию об окружающей среде, разведке ресурсов, изображения и мультимедийные материалы о соленых озерах по всей стране.
База данных содержит более 570 ГБ данных, включая информацию о площади соленых озер, погоде, экологической среде, типах озер, спутниковые снимки.
База данных будет предоставлять доступ к информации и содержать базовую информацию о почти 1000 соленых озер по всей стране.
Соленые озера в западных регионах Китая располагают неорганическими минеральными ресурсами, такими как калий, литий, бор, рубидий и цезий.
В будущем будет создано больше баз данных для предоставления информационных услуг по соленым озерам местным органам власти, отраслям, связанным с солеными озерами, и общественности.
ИА Синьхуа: последние новости
Ван И рассказал о результатах 8-го министерского совещания в рамках Форума сотрудничества между Китаем и арабскими странами Конфигурация сотрудничества Китая и арабских стран по строительству "Одного пояса и одного пути" формируется на Среднем Востоке - Ван И Страны ЦА надеются на совместное использование инклюзивного развития с Китаем
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции34
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю164
Сирия захватила противотанковые системы Франции13
Украинцы обрушили рейтинг «Газпрома»39
Отца Майкла Джексона обвинили в кастрации сына9
Видео
01:14
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции
В мире Статьи
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение