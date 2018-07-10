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Ким Чен Ын призвал к научному развитию городов и сельской местности КНДР
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Ким Чен Ын призвал к научному развитию городов и сельской местности КНДР 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Пхеньян, 10 июля /Синьхуа/ — Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал повысить уровень механизации и модернизации сельского хозяйства, продвинуть возрождение деревни, осуществлять научный подход в городском планировании и строительстве, создать идеальное общество, удобное для проживания. Такие заявления он сделал в ходе инспекции в уезде Самджиен провинции Янгандо, сообщило во вторник агентство ЦТАК.
Осматривая фермерские хозяйства и знакомясь с ситуацией с производством картофеля, Ким Чен Ын заявил о необходимости адаптироваться к постоянно меняющемуся спросу, ознакомиться с тенденциями развития сельскохозяйственной техники, задействовать на фермах современные высокопроизводительные машины, осуществить механизацию ферм и затем продвигать эту схему во всем уезде. Ким Чен Ын призвал руководство Самджиена не думать только о городском строительстве, но и осуществить возрождение деревни.
Лидер КНДР также посетил местные стройки. Он подчеркнул необходимость через строительство Самджиена создать образец городов горных районов с высоким уровнем современной цивилизации, а затем использовать этот опыт в других регионах, чтобы все горные районы КНДР изменили свой облик.
По его словам, при строительстве в Самджиене необходимо четко разделять города на образовательные, спальные, промышленные, спортивно-рекреационные, торгово-сервисные, туристические районы, реализовать строительство в соответствии с планом. При этом нужно помнить об экологии, ни в коем случае не наносить урона окружающей среде. —0—
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