Си Цзиньпин сообщил, что Китай в ближайшие пять лет импортирует товары на сумму $8 трлн

ПЕКИН, 10 июля. / ТАСС /. Китай в ближайшие пять лет планирует импортировать товары на сумму $8 трлн, в связи с чем предлагает арабским государствам воспользоваться этой благоприятной возможностью для развития торгово-экономических отношений с Пекином. Об этом заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин

"Мы будем продолжать проводить политику по усилению открытости в отношении других стран, в связи с этим Китай в ближайшие пять лет закупит импортные товары на сумму $8 трлн. При этом объем китайских инвестиций за рубежом превысит $750 млрд", — сказал он, выступая на открытии VIII Форума китайско-арабского сотрудничества в Пекине.

По словам Си Цзиньпина, такие прогнозы означают, что арабские страны смогут извлечь для себя большую выгоду из торговли с КНР за счет привлечения китайского капитала. Он подчеркнул, что власти Китая будут стимулировать национальные предприятия к более активному выходу на ближневосточные рынки. «Мы приглашаем представителей арабских государств на первое Китайское ЭКСПО импортной продукции, которое в ноябре пройдет в Шанхае », — добавил глава государства.

Си Цзиньпин отметил, что правительство КНР придает особое значение прагматическому сотрудничеству со странами Персидского залива и заинтересовано в создании совместной зоны свободной торговли в Палестине . По его словам, к аналогичным программам могут быть привлечены и другие заинтересованные стороны в ближневосточном регионе.