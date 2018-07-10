Япония стала самым популярным направлением среди тайских туристов

В исследовании Visa Global Travel Intentions 2017 рассматривались глобальные тенденции и поведение 17 500 путешественников из 27 стран мира. В результате выяснилось, что, хотя люди путешествуют больше, продолжительность поездок становится короче. Средняя продолжительность пребывания тайских путешественников за границей составляет пять ночей за одну поездку. Почти половина тайцев пользуются роумингом за границей. Туристическая отрасль Таиланда в 2017 году составила 18-19% ВВП. В этом году ожидается рост въездного туризма на 7,4%.

Таиланд является одним из самых популярных направлений среди путешественников всего мира, в том числе из Азиатско-Тихоокеанского региона. Но также развивается и выездной туризм: все больше и больше тайских путешественников теперь используют последние технологические разработки для планирования своих поездок и поиска своих направлений.