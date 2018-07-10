Ван И встретился с зарубежными участниками 8-го министерского совещания в рамках Форума китайско-арабского сотрудничества 

Пекин, 10 июля /Синьхуа/ — Член Госсовета КНР, министр иностранных дел КНР Ван И в понедельник в Пекине провел встречи с главами МИД зарубежных стран. В частности, он встретился с министром иностранных дел Омана Юсефом бен Алауи, министром иностранных дел Катара Солтаном бин Саадом Ал-Мурайхи, министром иностранных дел Коморских островов Мохамедом Эль-Амином Соуефом и министром иностранных дел Бахрейна Халедом бен Ахмедом Аль Халифой.
Главы внешнеполитических ведомств вышеназванных стран прибыли в Пекин для участия в 8-м министерском совещании в рамках Форума сотрудничества между Китаем и арабскими странами. -0-