Китай и Южная Корея развернули борьбу за «будущую КНДР»

Сам же Пхеньян , судя по подходу, намерен активно использовать эти противоречия, чтобы получить максимум выгоды для себя.

Стартовавшее с начала этого года сближение Юга и Севера Кореи постепенно приобретает все более конкретные формы. Стороны ведут активные переговоры по сотрудничеству в самых различных сферах. Особое внимание при этом привлекли межкорейские переговоры по сотрудничеству в сфере железнодорожного и автомобильного транспорта. Договоренности по данным направлениям представители Сеула и Пхеньяна подписали еще в конце июня в Пханмунчжоме.

Так, Юг и Север в сфере железных дорог решили, что с 24 июля проведут изучение состояния железнодорожного полотна между южнокорейской станцией Мунсан и северокорейским городом Кэсон (т.н. «западная линия» или линия Кёнысон), а затем между станциями Чечжин (Южная Корея) и Кымгансан ( КНДР ) (т.н. «восточная линия» или линия Тонхэсон, которая идет вдоль восточного побережья Корейского полуострова). По итогам работы будут подготовлены детальные рекомендации и технические планы по строительству необходимых систем управления и контроля, модернизации полотна и прочее. Также решено, что после этого стороны как можно скорее начнут работы по модернизации участков. Если говорить прямо, то речь идет только о северокорейском полотне, так как на территорию Юга железные дороги поддерживаются в хорошем состоянии.

Кроме того, Северная Корея также согласилась допустить южнокорейских экспертов и провести вместе изучение состояния практически всей как западной, так и восточной ветки железнодорожной сети КНДР, а именно участка от Кэсона до Синыйчжу (всего 411 километров), а также от станций Кымгансан до Туманган. Чтобы понять, что это значит, надо представлять карту КНДР. Кэсон находится рядом с границей с Южной Кореей, тогда как Синыйчжу — это уже граница КНДР с Китаем . То есть эта ветка (западная или Кёнысон) идет от ДМЗ через Пхеньян и выходит на Китай. А вторая (восточная или Тонхэсон) идет от ДМЗ на восток, проходит по всему восточному побережью КНДР и выходит уже на российско-северокорейскую границу.

Получается, что Пхеньян согласился дать доступ южанам к крайне важной стратегической информации. Юг сможет выяснить точное состояние и пропускную способность железных дорог как западного (на Китай), так и восточного (на Россию ) направления. А в КНДР именно на железные дорогие приходится около 90 процентов грузовых и военных перевозок и более 60 процентов пассажирских. Доступ к информации о железнодорожной сети КНДР позволит просчитать в том числе и то, как в случае войны власти Северной Кореи смогут обеспечивать переброску войск, подвоз подкреплений, материалов и прочего. Несмотря на все это, Пхеньян дал согласие.

В сфере автомобильного транспорта было решено, что Юга и Север проведут изучения состояния и всю необходимую подготовку для начала модернизации автомагистралей на двух участках: от Кэсона до Пхеньяна (западная линия или Кёнысон), а также от южнокорейского Косона до северокорейского крупного портового города Вонсан (восточная линия или Тонхэсон). Работы по исследованию состояния стартуют в начале августа с линии Кёнысон, а потом перейдут на восточный участок. В результате мы видим, что Юг и Север имеют очень большие планы, которые означают намерение модернизировать железнодорожную и автомобильную сеть КНДР.

Но одновременно Северная Корея в этих же сферах очень активно работает и с Китаем. Лидер КНДР Ким Чен Ын 19-20 июня в третий раз за последние несколько месяцев посетил КНР и встретился с лидером Китая Си Цзиньпинем. Затем в начале июля в Пекине побывала официальная северокорейская делегация во главе с замминистра экономики Ку Бон Тхэ. Насколько известно, замминистра отправился в Пекин согласовывать уже конкретные детали того сотрудничества, о котором Си и Ким договорились в ходе саммита 19-20 июня.

О чем были договоренности, официально не сообщил ни Пекин, ни Пхеньян, отделавшись общими фразами. Однако японские и южнокорейские СМИ со ссылкой на свои источники заявили, что лидер Китая предложил, чтобы китайские компании модернизировали или даже построили совсем новую линию скоростной автомагистрали по маршруту Синыйчжу — Пхеньян-Кэсон. Учитывая, что прямо через реку от Синычжу находится китайский город Даньдун, то это означает создание современной трассы, соединяющей КНР и КНДР. Кроме того, Си проявил интерес к развитию четырех специальных экономических зон КНДР — в районе Пхеньяна, в районе порта КНДР Вонсан и двух приграничных — Синыйчжу (западный участок границы КНР-КНДР) и Рачжин (восточный участок границы КНР-КНДР, где также находится и граница КНДР с Россией).

Одновременно стало известно, что на днях Китай уже активизировал строительство приграничного моста в районе города Тумэн до северокорейского берега. Мост стали возводить уже пару лет назад, но из-за ухудшения китайско-северокорейских отношений приостановили. Теперь же, похоже, ситуация изменилась.

Кроме того, на днях лидер КНДР посетил именно Синычжу и прочие граничащие с КНР территории на западе китайско-северокорейской границы. Ким побывал и в одной из особых экономических зон. Все это моменты, напомним, произошли сразу после встречи Кима и Си Цзиньпина в июне. Это позволяет предположить, что слухи об активизации сотрудничества КНР и КНДР в сфере экономики и инфраструктуры имели под собой основания.

Источники "Российской газеты" в китайских экспертных кругах подтвердили, что КНР уже давно хотела бы создать нормальную транспортную артерию, связывающую КНР и КНДР в районе городов Даньдун-Синыйчжу. «Через Даньдун-Синычжу идет более половины всей внешней торговли КНДР и до 90 процентов торговли с Китаем. Однако там сейчас работает лишь один старый железнодорожно-автомобильный мост, который устарел и просто не справляется с нагрузкой. Несколько лет назад мы в нескольких километрах от старого моста построили новый до КНДР. Он уже полностью готов, но Северная Корея просто не подвела к нему пути. А так мы готовы и автодорогу до Кэсона довести и новую железную дорогу. Это всего лишь несколько сот километров. С учетом нашего опыта строительства в самом Китае — для нас это очень незначительные расстояния. Если будет принято политическое решение, то будет и скоростная и автомобильная и железная дорога Синыйчжу — Пхеньян и далее до Кэсона», — рассказал на условиях анонимности источник в одном из государственных научных институтов КНР.

Он предположил, что все, скорее всего, начнется именно с ввода в строй нового автомоста. «Надо лишь построить в КНДР небольшой отрезок примерно в 20 километров, который свяжет этот мост с трассой Синыйчжу-Пхеньян. Это можно сделать очень быстро, и мы давно это предлагали северянам. Далее речь, скорее всего, пойдет о скоростной железной дороге между этими городами», — пояснил он. Эксперт добавил, что возможно проще будет просто заново построить новые трассы — как автомобильную, так и железнодорожную, чем пытаться модернизировать уже имеющиеся. «Это будет точно быстрее, да и возможно дешевле. В результате же мы получим современные железнодорожные и автомобильные артерии от Китая до Пхеньяна и Кэсона. Вполне может быть, что потом займемся трассами на востоке — от Раджина и далее вглубь КНДР, но пока главное — западный участок», — сказал китайский специалист.

В итоге получается, что в настоящий момент Северная Корея ведет игру на «двух фронтах» — с Китаем и Южной Кореей, пытаясь обе страны привлечь к развитию одних и тех же объектов, в первую очередь железнодорожной и автомобильной сети. Учитывая специфику и ситуацию в КНДР, развитие этих сфер потребует модернизацию также электростанций и иных областей. В итоге КНДР сейчас провоцирует китайско-южнокорейскую конкуренцию.

Геополитические интересы Сеула и Пекина в отношении КНДР очень сильно различаются, а потому можно ожидать, что очень скоро Южная Корея и Китай устроят «битву за Северную Корею», стремясь застолбить свое влияние. Далее можно ожидать, что помимо «борьбы за дороги» дойдет очередь и до экономических зон и обычных заводов и фабрик. Южная Корея явно будет пытаться восстановить работу межкорейского технопарка в Кэсоне и «подобраться» к Пхеньяну. Китай же действует от своей границы, где уже активно действует особая экономическая зона в Расоне, а также могут вступить в строй зоны в Синыйчжу и его окрестностях (острова Хвангымпхен и Вихвадо), ориентированные на Китай. Если СМИ не обманывают, что Китай уже нацелился и на Вонсан, куда КНДР давно пытается привлечь иностранных инвесторов.

С точки зрения Северной Кореи эта потенциальная конкуренция Китая и Южной Кореи отвечает интересам Пхеньяна. Это позволит получать самые выгодные как экономические, так и политические условия для КНДР, обеспечивая также развитие своей экономики за счет иностранцев. А потому можно ожидать, что в ближайшее время Китай и Южная Корея начнут очень активно конкурировать — сначала по части строительства железных и автомобильных дорог Севера, а затем и по другим направлениям. Возможно, что сначала эта столкновение не будет афишироваться, но рано или поздно оно станет явным.

Понятно, что на пути реализации этого есть препятствия. Например, в той же Южной Корее далеко не все хотят вкладывать огромные деньги в развитие КНДР. По разным подсчетам и с учетом разных сценариев, модернизация всей железнодорожной сети Северной Кореи потребует более 77 миллиардов долларов, что неподъемная для одной Южной Кореи сумма. Кроме того, никто до сих пор не отменял международные и односторонние санкции, которые мешают Югу официально вкладывать деньги в КНДР. У Китая же руки связаны меньше и, если верить слухам, китайские власти уже стали ослаблять «санкционный зажим» в отношении Пхеньяна. Однако и Южная Корея, если судить по настрою ее нынешнего правительства, намерена, как минимум, начать модернизировать часть дорог Севера. В итоге, «битва за Северную Корею» между Пекином и Сеулом похоже уже началась.

На этом фоне особое внимание следует обратить внимание и России на отстаивание своих позиций в КНДР. В настоящий момент у нас действует российско-северокорейский логистический проект «Хасан-Раджин», соединивший железные дороги РФ и КНДР и порт Раджин. Этот проект делает возможным подключение и развитие его с участием Южной Кореи и Китая, что позволит избежать ненужной конкуренции, начав работать совместно. Кроме того, возможна реализация с участием Китая и Южной Кореи и других связанных с Россией проектов в КНДР, включая прокладку линий электропередач в Южную Корею и газопровода.