Китай и арабские страны ведут совместное строительство «Шелкового пути онлайн»

Эр-Рияд , 9 июля / Синьхуа / — У многих жителей Саудовской Аравии онлайн-покупки ассоциируются с сайтом трансграничной торговли JollyChic китайской компании Jolly Information Technology из провинции Чжэцзян /Восточный Китай/.

В настоящий момент китайские компании электронной коммерции и предприятия Среднего Востока ведут совместное успешное строительство «Шелкового пути онлайн».

Эр-Рияд, 9 июля /Синьхуа/ — У многих жителей Саудовской Аравии онлайн-покупки ассоциируются с сайтом трансграничной торговли JollyChic китайской компании Jolly Information Technology из провинции Чжэцзян /Восточный Китай/.

В настоящий момент китайские компании электронной коммерции и предприятия Среднего Востока ведут совместное успешное строительство «Шелкового пути онлайн».

Эр-Рияд, 9 июля /Синьхуа/ — У многих жителей Саудовской Аравии онлайн-покупки ассоциируются с сайтом трансграничной торговли JollyChic китайской компании Jolly Information Technology из провинции Чжэцзян /Восточный Китай/.

В настоящий момент китайские компании электронной коммерции и предприятия Среднего Востока ведут совместное успешное строительство «Шелкового пути онлайн».