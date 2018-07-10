«Двойная страда» на полях Китая

Пекин, 9 июля / Синьхуа / — Несмотря на летний зной, на полях Китая полным ходом идет «двойная страда»: крестьяне убирают урожай ранних сортов риса и одновременно высаживают поздние сорта. Фотографии Синьхуа

Пекин, 9 июля /Синьхуа/ — Несмотря на летний зной, на полях Китая полным ходом идет «двойная страда»: крестьяне убирают урожай ранних сортов риса и одновременно высаживают поздние сорта. Фотографии Синьхуа

Пекин, 9 июля /Синьхуа/ — Несмотря на летний зной, на полях Китая полным ходом идет «двойная страда»: крестьяне убирают урожай ранних сортов риса и одновременно высаживают поздние сорта. Фотографии Синьхуа

Пекин, 9 июля /Синьхуа/ — Несмотря на летний зной, на полях Китая полным ходом идет «двойная страда»: крестьяне убирают урожай ранних сортов риса и одновременно высаживают поздние сорта. Фотографии Синьхуа

Пекин, 9 июля /Синьхуа/ — Несмотря на летний зной, на полях Китая полным ходом идет «двойная страда»: крестьяне убирают урожай ранних сортов риса и одновременно высаживают поздние сорта. Фотографии Синьхуа