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«Двойная страда» на полях Китая
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«Двойная страда» на полях Китая 

ИА Синьхуа 8 часов назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 9 июля /Синьхуа/ — Несмотря на летний зной, на полях Китая полным ходом идет «двойная страда»: крестьяне убирают урожай ранних сортов риса и одновременно высаживают поздние сорта. Фотографии Синьхуа
Пекин, 9 июля /Синьхуа/ — Несмотря на летний зной, на полях Китая полным ходом идет «двойная страда»: крестьяне убирают урожай ранних сортов риса и одновременно высаживают поздние сорта. Фотографии Синьхуа
Пекин, 9 июля /Синьхуа/ — Несмотря на летний зной, на полях Китая полным ходом идет «двойная страда»: крестьяне убирают урожай ранних сортов риса и одновременно высаживают поздние сорта. Фотографии Синьхуа
Пекин, 9 июля /Синьхуа/ — Несмотря на летний зной, на полях Китая полным ходом идет «двойная страда»: крестьяне убирают урожай ранних сортов риса и одновременно высаживают поздние сорта. Фотографии Синьхуа
Пекин, 9 июля /Синьхуа/ — Несмотря на летний зной, на полях Китая полным ходом идет «двойная страда»: крестьяне убирают урожай ранних сортов риса и одновременно высаживают поздние сорта. Фотографии Синьхуа
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