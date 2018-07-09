КНР выступил за мирное решение противоречий между стран Персидского залива

ПЕКИН, 9 июл — РИА Новости Китай выступает за решение противоречий между странами Персидского залива посредством переговоров и диалога, заявил министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с главой МИД Катара Мухаммадом бен Абдуррахманом Аль Тани.

"Китайская сторона выступает за решение существующих проблем посредством переговоров и диалога. Надеемся, что в конечном итоге все противоречия будут решены посредством дружественных консультаций", — заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что поддержание стабильности и мира в Персидском заливе соответствует коренным интересам, а также общим ожиданиям всего международного сообщества.