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КНР выступил за мирное решение противоречий между стран Персидского залива
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КНР выступил за мирное решение противоречий между стран Персидского залива 

РИА Новости 16 часов назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 9 июл — РИА Новости. Китай выступает за решение противоречий между странами Персидского залива посредством переговоров и диалога, заявил министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с главой МИД Катара Мухаммадом бен Абдуррахманом Аль Тани.
"Китайская сторона выступает за решение существующих проблем посредством переговоров и диалога. Надеемся, что в конечном итоге все противоречия будут решены посредством дружественных консультаций", — заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.
Он добавил, что поддержание стабильности и мира в Персидском заливе соответствует коренным интересам, а также общим ожиданиям всего международного сообщества.
Аль Тани со своей стороны подчеркнул, что Катар высоко ценит роль Китая в международных вопросах и благодарит Пекин за объективную позицию Китая в вопросах, касающихся Персидского залива.
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