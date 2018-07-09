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Страны ЦА надеются на совместное использование инклюзивного развития с Китаем
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Страны ЦА надеются на совместное использование инклюзивного развития с Китаем 

ИА Синьхуа 19 часов назад
Ланьчжоу, 9 июля /Синьхуа/ — Страны Центральной Азии надеются на совместное использование инклюзивного развития с Китаем, заявили иностранные участники Ланьчжоуской торгово-инвестиционной ярмарки.
24-я Ланьчжоуская торгово-инвестиционная ярмарка открылась в четверг в городе Ланьчжоу, административном центре провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/. В пятидневном мероприятии принимают участие представители из более чем 40 стран и регионов мира.
"Несмотря на то что мы разные в экономическом развитии и культуре, инициатива «Пояс и путь» способствует инклюзивному развитию в Китае и странах Центральной Азии", — заявил бывший генеральный секретарь ШОС Муратбек Иманалиев.
Чжан Шиэнь, чиновник Управления коммерции провинции Ганьсу, отметил, что Центральная Азия уже стала крупнейшим собирательно-распределительным центром сельскохозяйственной продукции для провинции Ганьсу.
По данным Управления коммерции провинции Ганьсу, в 2016 году товарооборот между провинцией и странами вдоль «Пояса и пути» превысил 10 млрд юаней /около 1,5 млрд долларов США/. Провинция Ганьсу создала торговые представительства в нескольких странах, включая Беларусь и Иран, с целью расширения торгово-экономического сотрудничества.
Вузы Китая и стран вдоль «Пояса и пути» углубили гуманитарные обмены. В 2015 году по инициативе восьми вузов стран вдоль «Пояса и пути» был создан Союз высших учебных заведений «Пояса и пути», число членов которого уже превысило 100.
Туркменистан надеется на углубление торгово-экономического сотрудничества с Китаем, а также взаимодействия в сфере транспорта и образования, заявила посол Туркменистана в Китае Чинар Рустамова.
Ланьчжоуская торгово-инвестиционная ярмарка, которая проводится с 1993 года, является важной платформой для расширения внешних связей на северо-западе Китая. Ее значимость повышается по мере ускорения Китаем открытости в направлении Центральной и Западной Азии в рамках инициативы «Пояс и путь». -0-
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