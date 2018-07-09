Страны ЦА надеются на совместное использование инклюзивного развития с Китаем

Ланьчжоу, 9 июля / Синьхуа / — Страны Центральной Азии надеются на совместное использование инклюзивного развития с Китаем , заявили иностранные участники Ланьчжоуской торгово-инвестиционной ярмарки.

24-я Ланьчжоуская торгово-инвестиционная ярмарка открылась в четверг в городе Ланьчжоу, административном центре провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/. В пятидневном мероприятии принимают участие представители из более чем 40 стран и регионов мира.

"Несмотря на то что мы разные в экономическом развитии и культуре, инициатива «Пояс и путь» способствует инклюзивному развитию в Китае и странах Центральной Азии", — заявил бывший генеральный секретарь ШОС Муратбек Иманалиев.

Чжан Шиэнь, чиновник Управления коммерции провинции Ганьсу, отметил, что Центральная Азия уже стала крупнейшим собирательно-распределительным центром сельскохозяйственной продукции для провинции Ганьсу.

По данным Управления коммерции провинции Ганьсу, в 2016 году товарооборот между провинцией и странами вдоль «Пояса и пути» превысил 10 млрд юаней /около 1,5 млрд долларов США/. Провинция Ганьсу создала торговые представительства в нескольких странах, включая Беларусь Иран , с целью расширения торгово-экономического сотрудничества.

Вузы Китая и стран вдоль «Пояса и пути» углубили гуманитарные обмены. В 2015 году по инициативе восьми вузов стран вдоль «Пояса и пути» был создан Союз высших учебных заведений «Пояса и пути», число членов которого уже превысило 100.

Туркменистан надеется на углубление торгово-экономического сотрудничества с Китаем, а также взаимодействия в сфере транспорта и образования, заявила посол Туркменистана в Китае Чинар Рустамова.

Ланьчжоуская торгово-инвестиционная ярмарка, которая проводится с 1993 года, является важной платформой для расширения внешних связей на северо-западе Китая. Ее значимость повышается по мере ускорения Китаем открытости в направлении Центральной и Западной Азии в рамках инициативы «Пояс и путь». -0-