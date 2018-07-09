Президент Македонии встретился с заместителем председателя ВК НПКСК

Скопье , 9 июля / Синьхуа / — Президент Македонии Георге Иванов встретился с заместителем председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Чжан Цинли.

Чжан Цинли отметил, что за 25 лет после установления дипотношений между Китаем и Македонией их политическое взаимодоверие непрерывно усиливалось, сотрудничество в различных областях шло плодотворно. По его словам, обе стороны намерены содействовать развитию межгосударственных отношений.

Он познакомил собеседника с идеей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху.

Георге Иванов заявил, что Македония обращает большое внимание на развитие отношений дружбы с Китаем и будет твердо придерживаться политики одного Китая. По его словам, Македония готова на платформе строительства «Пояса и пути» и в рамках механизма «сотрудничество 16+1» усилить взаимодействие с Китаем. —0—