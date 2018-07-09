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Президент Македонии встретился с заместителем председателя ВК НПКСК
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Президент Македонии встретился с заместителем председателя ВК НПКСК 

ИА Синьхуа 20 часов назад
Скопье, 9 июля /Синьхуа/ — Президент Македонии Георге Иванов встретился с заместителем председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Чжан Цинли.
Чжан Цинли отметил, что за 25 лет после установления дипотношений между Китаем и Македонией их политическое взаимодоверие непрерывно усиливалось, сотрудничество в различных областях шло плодотворно. По его словам, обе стороны намерены содействовать развитию межгосударственных отношений.
Он познакомил собеседника с идеей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху.
Георге Иванов заявил, что Македония обращает большое внимание на развитие отношений дружбы с Китаем и будет твердо придерживаться политики одного Китая. По его словам, Македония готова на платформе строительства «Пояса и пути» и в рамках механизма «сотрудничество 16+1» усилить взаимодействие с Китаем. —0—
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