Ещё
Китай в Татарстане считают одним из важнейших экономических партнеров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай в Татарстане считают одним из важнейших экономических партнеров 

Казанский репортер 21 час назад
Фото: Казанский репортер
Премьер-министр РТ Алексей Песошин в понедельник, 9 июля приветствовал в республике китайскую делегацию во главе с Ван Чжаоли — секретарем комитета Коммунистической партии Китая. Китай Песошин назвал одним из важнейших партнеров Татарстана в сфере экономики, передает пресс-служба главы республики. «Мы всегда рады видеть в Казани наших китайских коллег», — добавил премьер-министр РТ. Песошин добавил, последнее время число деловых контактов Татарстана и китайских партнеров растет. Премьер выразил надежду, что и в ходе настоящего визита удастся провести продуктивную работу. Делегация уже посетила Агентство инвестиционного развития РТ. О других пунктах программы пока не сообщается.
Казанский репортер: последние новости
Россия и ОАЭ договорились об отмене визового режима Защитник «Рубина» в стартовом составе сборной России на матч с Хорватией В Казани начался митинг КПРФ против повышения пенсионного возраста
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог133
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA148
Проценты по кредитам перейдут по наследству103
Второй мегамост может стать тоннелем56
ВКС России подняли в небо более 50 самолетов17
Видео
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:31
Россиянам готовят новый налог
Экономика Личный счет
00:55
Заигрался король: Киркорова затравили за ролик с ребенком
Шоу-бизнес
00:59
В Сети поиздевались над Максаковой с тарелкой
Шоу-бизнес
03:19
В Британии назначили нового главу МИД
Европа В мире
00:59
«Танцующий миллионер» нарушил российские законы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение