Китай в Татарстане считают одним из важнейших экономических партнеров 

Премьер-министр РТ Алексей Песошин в понедельник, 9 июля приветствовал в республике китайскую делегацию во главе с Ван Чжаоли — секретарем комитета Коммунистической партии Китая. Китай Песошин назвал одним из важнейших партнеров Татарстана в сфере экономики, передает пресс-служба главы республики. «Мы всегда рады видеть в Казани наших китайских коллег», — добавил премьер-министр РТ. Песошин добавил, последнее время число деловых контактов Татарстана и китайских партнеров растет. Премьер выразил надежду, что и в ходе настоящего визита удастся провести продуктивную работу. Делегация уже посетила Агентство инвестиционного развития РТ. О других пунктах программы пока не сообщается.