Си Цзиньпин и эмир государства Катар обменялись поздравительными телеграммами в честь 30-летия установления дипотношений

Пекин, 9 июля / Синьхуа / — Председатель КНР Си Цзиньпин и эмир государства Катар Тамим бин Хамад Аль Тани в понедельник обменялись поздравительными телеграммами в честь 30-летия установления дипотношений между двумя странами.

Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме отметил, что за 30 лет после установления дипотношений между Китаем и Катаром при общих усилиях их двусторонние отношения сохраняли тенденцию благоприятного развития. Политическое взаимодоверие двух стран непрерывно углублялось, сотрудничество во всех сферах стабильно продвигалось, гуманитарные обмены ежедневно укреплялись. В ноябре 2014 года эмир государства Катар совершил успешный государственный визит в Китай, две стороны совместно объявили о создании стратегического партнерства, что открыло новую страницу в китайско-катарских отношениях. Си Цзиньпин отметил, что высоко ценит развитие отношений между Китаем и Катаром, одобряет активное участие Катара в строительстве «Пояса и пути», намерен вместе с Тамимом бин Хамадом Аль Тани по случаю 30-летия установления дипотношений продвигать развитие двусторонних отношений на благо двух стран и их народов.

Тамим бин Хамад Аль Тани в телеграмме сообщил, что высоко ценит и сердечно благодарен за большое внимание Си Цзиньпина к развитию катарско-китайских отношений, Он намерен прилагать общие с лидером Китая усилия для поддержания и продвижения развития отношений двух стран во всех сферах, содействовать общим интересам народов двух стран. Катар продолжит активно участвовать в строительстве «Пояса и пути» с целью осуществления общего процветания. —0—