Между китайским городом Сямэнь и венгерским Будапештом открыто прямое грузовое ж/д сообщение 

Сямэнь, 9 июля /Синьхуа/ — В понедельник Китай запустил прямое грузовое железнодорожное сообщение между приморским городом Сямэнь /пров. Фуцзянь, Восточный Китай/ и столицей Венгрии Будапештом.
Около 10:00 утра поезд, груженный 41 контейнером с электроникой, одеждой, обувью и строительными материалами, покинул станцию Хайцан города Сямэнь и отправился в первую поездку по новому маршруту, сказал начальник станции Чжао Лицян.
По сравнению с ж/д маршрутом грузовых перевозок Сямэнь — Сиань — Будапешт, запущенным в январе этого года, время поездки по новому прямому маршруту сократится на 2-3 дня до 17 дней.
Железнодорожные маршруты связывают Сямэнь с пятью европейскими странами, в том числе с Германией и Россией. После открытия в августе 2015 года движения по ж/д маршрутам грузовых перевозок Китай — Европа со станции Хайцан в Европу было отправлено 260 составов с грузом общей стоимостью 4,6 млрд юаней /695 млн долл. США/. -0-