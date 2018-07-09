Между китайским городом Сямэнь и венгерским Будапештом открыто прямое грузовое ж/д сообщение

Будапештом. Сямэнь, 9 июля / Синьхуа / — В понедельник Китай запустил прямое грузовое железнодорожное сообщение между приморским городом Сямэнь /пров. Фуцзянь, Восточный Китай/ и столицей Венгрии

Около 10:00 утра поезд, груженный 41 контейнером с электроникой, одеждой, обувью и строительными материалами, покинул станцию Хайцан города Сямэнь и отправился в первую поездку по новому маршруту, сказал начальник станции Чжао Лицян.

По сравнению с ж/д маршрутом грузовых перевозок Сямэнь — Сиань — Будапешт, запущенным в январе этого года, время поездки по новому прямому маршруту сократится на 2-3 дня до 17 дней.