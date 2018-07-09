Ещё
Между китайским городом Сямэнь и венгерским Будапештом открыто прямое грузовое ж/д сообщение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Между китайским городом Сямэнь и венгерским Будапештом открыто прямое грузовое ж/д сообщение 

ИА Синьхуа 21 час назад
Сямэнь, 9 июля /Синьхуа/ — В понедельник Китай запустил прямое грузовое железнодорожное сообщение между приморским городом Сямэнь /пров. Фуцзянь, Восточный Китай/ и столицей Венгрии Будапештом.
Около 10:00 утра поезд, груженный 41 контейнером с электроникой, одеждой, обувью и строительными материалами, покинул станцию Хайцан города Сямэнь и отправился в первую поездку по новому маршруту, сказал начальник станции Чжао Лицян.
По сравнению с ж/д маршрутом грузовых перевозок Сямэнь — Сиань — Будапешт, запущенным в январе этого года, время поездки по новому прямому маршруту сократится на 2-3 дня до 17 дней.
Железнодорожные маршруты связывают Сямэнь с пятью европейскими странами, в том числе с Германией и Россией. После открытия в августе 2015 года движения по ж/д маршрутам грузовых перевозок Китай — Европа со станции Хайцан в Европу было отправлено 260 составов с грузом общей стоимостью 4,6 млрд юаней /695 млн долл. США/. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Чжао Кэчжи провел переговоры с главой МВД Узбекистана П.Бобожоновым Ким Чен Ын призвал к научному развитию городов и сельской местности КНДР Иностранцам представилась возможность получить уникальный опыт работы в Китае
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог141
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA157
Проценты по кредитам перейдут по наследству119
ВКС России подняли в небо более 50 самолетов18
Второй мегамост может стать тоннелем63
Видео
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:31
Россиянам готовят новый налог
Экономика Личный счет
00:55
Заигрался король: Киркорова затравили за ролик с ребенком
Шоу-бизнес
00:59
В Сети поиздевались над Максаковой с тарелкой
Шоу-бизнес
03:19
В Британии назначили нового главу МИД
Европа В мире
00:59
«Танцующий миллионер» нарушил российские законы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение