В рамках грузовых ж/д перевозок Китай — Европа отправили более 9000 составов

Пекин, 9 июля / Синьхуа / — По состоянию на конец прошлого месяца в рамках грузовых ж/д перевозок Китай — Европа было отправлено в общей сложности более 9000 составов, сообщили в понедельник информагентству Синьхуа в Китайской железнодорожной корпорации /КЖК/.

С момента запуска первого рейса в 2011 году, поезда доставили 800 тыс. единиц двадцатифутового эквивалента товаров, курсируя между 48 китайскими и 42 европейскими городами, показывают данные КЖК.

На протяжении семи с лишних лет грузовые ж/д перевозки укрепляют связи между китайскими и европейскими городами и стимулируют их торгово-экономическое взаимодействие.

Инженер Китайской железнодорожной контейнерной транспортной корпорации Чжан Вэй сказал, что он стал свидетелем развития грузовых перевозок Китай — Европа, наблюдая за неуклонным ростом числа отправляющихся из мегаполиса Чунцин на юго-западе Китая поездов.

По информации КЖК, если в прошлом году по маршрутам Китай — Европа было отправлено больше 3000 грузовых составов, то в текущем году показатель вырастет до 4000. -0-