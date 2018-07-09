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В рамках грузовых ж/д перевозок Китай — Европа отправили более 9000 составов
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В рамках грузовых ж/д перевозок Китай — Европа отправили более 9000 составов 

ИА Синьхуа 21 час назад
Пекин, 9 июля /Синьхуа/ — По состоянию на конец прошлого месяца в рамках грузовых ж/д перевозок Китай — Европа было отправлено в общей сложности более 9000 составов, сообщили в понедельник информагентству Синьхуа в Китайской железнодорожной корпорации /КЖК/.
С момента запуска первого рейса в 2011 году, поезда доставили 800 тыс. единиц двадцатифутового эквивалента товаров, курсируя между 48 китайскими и 42 европейскими городами, показывают данные КЖК.
На протяжении семи с лишних лет грузовые ж/д перевозки укрепляют связи между китайскими и европейскими городами и стимулируют их торгово-экономическое взаимодействие.
Инженер Китайской железнодорожной контейнерной транспортной корпорации Чжан Вэй сказал, что он стал свидетелем развития грузовых перевозок Китай — Европа, наблюдая за неуклонным ростом числа отправляющихся из мегаполиса Чунцин на юго-западе Китая поездов.
По информации КЖК, если в прошлом году по маршрутам Китай — Европа было отправлено больше 3000 грузовых составов, то в текущем году показатель вырастет до 4000. -0-
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