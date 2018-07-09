Саммит ЕС-Япония перенесен в Токио из-за наводнения

Встреча представителей Японии Европейского Союза , которая должна была состояться в Брюсселе 11 июля, перенесена в Токио на 17 июля из-за стихийного бедствия на западе страны. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Еврокомиссии (ЕК).

"Ввиду этих событий стороны договорились, что саммит ЕС-Япония, назначенный на эту среду в Брюсселе, пройдет вместо этого на следующей неделе, 17 июля, в Токио", — сказал секретарь ЕК Маргаритис Схинас.

Ранее сообщалось, что число жертв ливневых дождей в Японии превысило 100 человек. Из зоны стихийного бедствия эвакуируют 5,9 млн жителей