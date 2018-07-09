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Саммит ЕС-Япония перенесен
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Саммит ЕС-Япония перенесен в Токио из-за наводнения 

Газета.Ru 23 часа назад
Фото: Reuters
Встреча представителей Японии и Европейского Союза, которая должна была состояться в Брюсселе 11 июля, перенесена в Токио на 17 июля из-за стихийного бедствия на западе страны. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Еврокомиссии (ЕК).
"Ввиду этих событий стороны договорились, что саммит ЕС-Япония, назначенный на эту среду в Брюсселе, пройдет вместо этого на следующей неделе, 17 июля, в Токио", — сказал секретарь ЕК Маргаритис Схинас.
Он отметил, что глава ЕК Жан-Клод Юнкер говорил с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и выразил ему свои соболезнования.
Ранее сообщалось, что число жертв ливневых дождей в Японии превысило 100 человек. Из зоны стихийного бедствия эвакуируют 5,9 млн жителей
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