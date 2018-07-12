Через Петербург пойдут грузовые поезда из Китая в Европу

На встрече стороны обсуждали вопросы роста эффективности грузоперевозок между Китаем и Россией.

Кроме того, РЖД и китайские партнеры решили изучить вопрос создания совместного распределительного центра в России.

В 2017 году прирост транзитных перевозок контейнерных грузов увеличился на 80%.