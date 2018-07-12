Ещё
Через Петербург пойдут грузовые поезда из Китая в Европу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Через Петербург пойдут грузовые поезда из Китая в Европу 

АиФ Санкт-Петербург 8 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
ОАО «РЖД» рассматривает организацию регулярного контейнерного поезда из китайского Чунцина в города России и Европы, сообщают «Невские новости».
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко в Смольном принял главу Народного правительства города Чунцина (КНР) Тан Лянчжи, сообщает пресс-служба администрации города на Неве.
На встрече стороны обсуждали вопросы роста эффективности грузоперевозок между Китаем и Россией.
Кроме того, РЖД и китайские партнеры решили изучить вопрос создания совместного распределительного центра в России.
В 2017 году прирост транзитных перевозок контейнерных грузов увеличился на 80%.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
Экс-президент Эстонии пригрозил России потерей Петербурга в случае атаки Умер известный математик Андрей Суслин Солист Мариинского театра умер в Петербурге после продолжительной болезни
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками310
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала76
В Солсбери произошел новый инцидент
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС163
Умер Виктор Фетисов3
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение