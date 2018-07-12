Через Петербург пойдут грузовые поезда из Китая в Европу 

ОАО «РЖД» рассматривает организацию регулярного контейнерного поезда из китайского Чунцина в города России и Европы, сообщают «Невские новости».
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко в Смольном принял главу Народного правительства города Чунцина (КНР) Тан Лянчжи, сообщает пресс-служба администрации города на Неве.
На встрече стороны обсуждали вопросы роста эффективности грузоперевозок между Китаем и Россией.
Кроме того, РЖД и китайские партнеры решили изучить вопрос создания совместного распределительного центра в России.
В 2017 году прирост транзитных перевозок контейнерных грузов увеличился на 80%.