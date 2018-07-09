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На Филиппинах решили упростить въезд для китайских туристов
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На Филиппинах решили упростить въезд для китайских туристов 

Национальный Туристический Союз 29 минут назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Филиппины занимаются изучением различных способов и средств, чтобы сделать процесс получения национальной визы проще. Особенно это касается введения для китайских путешественников визы по прилете, чтобы сделать их въезд в страну максимально удобным, как сообщили местные СМИ в воскресенье.
Бенито Бенгзон, который является заместителем Департамента туризма, заявил, что Министерство юстиции (МЮ) уже согласилось рассмотреть предложение.
Он отметил, что между двумя ведомствами ведутся переговоры по упрощению визового режима, особенно для китайских путешественников.
В рамках этого плана Бенгзон заявил, что правительство готово направить в аэропорты персонал, говорящий на мандаринском диалекте, для облегчения коммуникации с прибывающими китайскими туристами.
В августе прошлого года правительство Филиппин уже разрешило оформление визы по прибытию китайским бизнесменам и туристам, но только в том случае, если они входят в состав организованных групп.
Заявки должны быть поданы за 10 дней до прибытия, а визовый сбор составляет 25 долларов США плюс 10 песо (19 центов) в качестве платы за юридические исследования. Данные статистики показали, что китайские туристы занимают второе место среди иностранных туристов на Филиппинах.
С января по май этого года на Филиппины отправились 559 289 китайских туристов, что на 43,81 процента больше, по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Южная Корея по-прежнему остается для Филиппин источником номер один иностранного турпотока: в прошлом году страну посетили 1,6 миллиона человек.
Помимо китайских и южнокорейских туристов, Филиппины также ориентируются на путешественников из Индии и Японии.
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