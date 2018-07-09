Личный самолет Ким Чен Ына заметили в России

Борт находился в аэропорту около трех часов. Был ли сам Ким Чен Ын в самолете, неизвестно.

Агентство предполагает, что на нем во Владивосток могли прилететь чиновники, которые занимаются подготовкой возможного визита северокорейского лидера в Россию в рамках Восточного экономического форума.