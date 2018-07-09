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Самолет Ким Чен Ына заметили в России
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Личный самолет Ким Чен Ына заметили в России 

Lenta.ru 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Личный самолет лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в понедельник, 9 июля, заметили в аэропорту Владивостока. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ёнхап».
Борт находился в аэропорту около трех часов. Был ли сам Ким Чен Ын в самолете, неизвестно.
Агентство предполагает, что на нем во Владивосток могли прилететь чиновники, которые занимаются подготовкой возможного визита северокорейского лидера в Россию в рамках Восточного экономического форума.
В конце мая глава МИД Сергей Лавров пригласил Ким Чен Ына в Россию. Возможным поводом для визита называли Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке 11-13 сентября. 1 июня была достигнута договоренность о личной встрече президента Владимира Путина и лидера КНДР. Также сообщалось, что президент России может посетить Северную Корею.
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