Чехия отправляет в Таиланд пожарных, чтобы помочь спасти детей 

Спасатели имеют большой опыт таких операций, в том числе за рубежом. Власти Чешской Республики решили направить в Юго-Восточную Азию двух пожарных для того, чтобы определить, каким образом республика способна помочь в спасении школьников из футбольной команды и их тренера, которых обнаружили в частично затопленной пещере Кхао Луанг. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на официальном сайте министерства иностранных дел Чехии. Согласно размещенной информации, сначала пожарные прибудут в Бангкок, после чего направятся на север страны. Особо отмечается, что они имеют опыт участия в спасательных операциях за рубежом, сообщает ТАСС. Сотрудники национального парка 23 июня обнаружили возле входа в пещеру мотоцикл и велосипеды, а также спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет и 25-летнему тренеру. Пещера, в которой те оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где могли укрыться от прибывавшей воды пропавшие. Таиландские власти организовали операцию по спасению застрявших в пещере людей.
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