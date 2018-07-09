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Китайская компания Baidu выпустила первую партию беспилотных автобусов
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Китайская компания Baidu выпустила первую партию беспилотных автобусов 

VanLife 2 часа назад
Фото: VanLife
Компания Baidu выведет на японские дороги 14-местные автономные автобусы без водительского места, руля и педалей. Технологическая компания Baidu, которую называют китайским аналогом Google, в 2019 г. выведет на дороги Японии флот беспилотных автобусов. Об этом пишет источник со ссылкой на агентство Bloomberg. Автобусы будут поставляться в сотрудничестве с фирмой SB Drive — транспортной компанией, входящей в структуру японской корпорации SoftBank. Это будут аппараты под названием Appolong, которые на данный момент вышли тиражом уже более 100 единиц. Appolong способен взять на борт 14 пассажиров. При этом у него нет водительского места и внешних органов управления. Автобус оснащен автопилотом четвертого уровня — ориентированием в пространстве и управлением занимается исключительно электроника. Китайская IT-компания Baidu участвует в многочисленных проектах разработки и испытаний автомобилей с системами автоматического управления, сотрудничая, в том числе, с фирмами Lifan и BAIC. В ближайшие несколько лет Baidu намерена инвестировать около полутора миллиарда долларов в программы, связанные с беспилотными технологиями.
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