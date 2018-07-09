Глава МИД Туниса выразил надежду на укрепление сотрудничества с Китаем в рамках «Пояса и пути»

Тунис , 9 июля / Синьхуа / — Министр иностранных дел Туниса Хмайис аль-Джхинауи на днях в эксклюзивном интервью корр. Синьхуа заявил, что Китай является важным партнером Туниса по сотрудничеству, республика надеется на усиление взаимодействия с КНР в рамках «Пояса и пути», чтобы содействовать достижению обоюдной выгоды.

Х. аль-Джхинауи отметил, что благоприятные отношения между Тунисом и Китаем основываются на взаимном уважении и на протяжении долгого времени сохраняют позитивную тенденцию развития. Две страны регулярно обмениваются визитами на высоком уровне и эффективно обсуждают региональные и международные вопросы. По его словам, у сотрудничества Туниса и Китая в области строительства инфраструктуры, финансов, культуры и туризма огромный потенциал. Х. аль-Джхинауи выразил благодарность КНР за помощь в строительстве в Тунисе спортивно-культурных центров, больниц и школ, а также в модернизации объектов социальной инфраструктуры.

В начале 2017 года Тунис ввел 90-дневный безвизовый режим для владельцев паспортов КНР. Согласно официальной статистике Туниса, прирост числа китайских туристов в 2017 году составил более 150 проц, а в первом полугодии 2018 года Тунис посетили более 15 тыс. гостей из Китая. Ожидается, что в этом году страну посетят около 40 тыс. китайских туристов, что ставит КНР на первое место по темпам роста числа иностранных туристов, посещающих Тунис.

Министр отметил, что Китай, будучи второй крупнейшей экономикой мира, ведет обширное сотрудничество с различными странами и обладает глобальным влиянием. «Тунис надеется на активизацию взаимовыгодного сотрудничества с КНР», — добавил он.

Говоря о своем предстоящем участии в 8-м министерском заседании в рамках Форума китайско-арабского сотрудничества, Х. аль-Джхинауи заявил, что ожидает налаживания еще более тесных отношений сотрудничества с китайской стороной для совместного содействия реализации проектов в рамках инициативы «Пояс и путь». —0—