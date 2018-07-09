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Российский турпоток в Южную Корею в январе-июне вырос на 15,4% — до 153 тыс. человек
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Российский турпоток в Южную Корею в январе-июне вырос на 15,4% — до 153 тыс. человек 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«Российский турпоток в Южную Корею по итогам первых шести месяцев 2018 г. вырос на 15,4%. Как сообщили в Национальном офисе по туризму Республики Корея (НОТК) в России, по предварительным данным за I полугодие 2018 г. страну посетили более 153 тыс. россиян», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по данным группы компаний «Слетать.ру», в этом летнем сезоне пакетные туры в Южную Корею интересуют 0,03% россиян. Чаще всего запрашивают туры в Южную Корею из Москвы (58,03%), Санкт-Петербурга (10,43%), Хабаровска (6,17%), Новосибирска (2,80%), Владивостока (2,59%), Краснодара (1,97%), Казани (1,47%) Иркутска (1,38%) и Красноярска (1,14%). В топ направлений Южной Кореи на лето-2018 входят Сеул (60,91% всех запросов на туры по направлению), Пусан (17,52%), остров Чеджу (13,76%) и Кенджу (4,69%).
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