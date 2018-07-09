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Делегация из Южной Кореи прибыла в КНДР
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Делегация из Южной Кореи прибыла в КНДР 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Передовая группа представителей Южной Кореи прибыла в понедельник в КНДР для подготовки к проведению в августе в Кымгансане ("Алмазные горы") встречи между разобщенными родственниками среди жителей двух корейских государств, сообщают южнокорейские СМИ.
По данным агентства Рёнхап, в группу вошли 22 человека, в том числе представители министерства по делам национального объединения Республики Корея, общества Красного Креста и компании "Хэндэ-Асан", которая в свое время построила для контактов разобщенных семей гостиничный комплекс в Кымгансане. Специалисты, входящие в группу, осмотрят состояние комплекса, которому требуется некоторый ремонт.
Его нужно завершить к 15 августа — ко дню освобождения Кореи от японского колониального господства (1910-1935 годы). На 20-26 августа намечено провести по линии Красного Креста встречу родственников, потерявших связи друг с другом после Корейской войны 1950-1953 годов.
Такие встречи по линии обществ Красного Креста в Корее проводятся с 1984 года. В Кымгансан приезжают участники встреч из Южной Кореи, которым уже за 80-90 лет, чтобы встретиться со своими братьями или сестрами, иногда собственными детьми и другими родственниками.
Предварительную оценку работ в гостинице Кымгансана уже составила делегация из Южной Кореи, которая побывала в Кымгансане 27-29 июня в составе 20 человек. В настоящее время идет отбор участников встреч, который должен завершиться к 4 августа, сообщает агентство Рёнхап.
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