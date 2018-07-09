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Иностранцам представилась возможность получить уникальный опыт работы в Китае
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Иностранцам представилась возможность получить уникальный опыт работы в Китае 

ИА Синьхуа 6 часов назад
Пекин, 9 июля /Синьхуа/ — Социальная сеть для установления деловых контактов LinkedIn запустила глобальную рекрутинговую кампанию, предлагающую иностранцам шанс получить уникальный опыт работы в Китае.
Проект под названием «Я в Китае» нацелен на распространение китайской культуры и истории.
Вакансии открыты на такие позиции, как ученик мастера кун-фу в Шаолиньском монастыре, специалист по уходу за пандами, специалист по техобслуживанию высокоскоростных поездов, сборщик мусора в национальном лесном парке Чжанцзяцзе, исполняющий обязанности декана академии «Юэлу», шеф-повар по приготовлению лапши с говядиной, водитель грузовика на Цинхай-Тибетской скоростной дороге, а также тестировщик безналичных сервисов.
Подать заявку на участие в проекте могут 520 млн пользователей платформы LinkedIn из зарубежных стран в течение шести месяцев.
"Эти вакансии отражают популярные символы и элементы китайской культуры и общества и помогут иностранцам узнать открытый, разнообразный и инклюзивный Китай", — отметил Билли Хуан, директор LinkedIn China по маркетингу и связям с общественностью.
По мере расширения возможностей, предоставляемых экономическим ростом Китая, все больше иностранцев приезжают в страну в поисках карьерного роста.
Как показал один из предыдущих докладов LinkedIn, наибольшей популярностью среди иностранцев пользуются такие города, как Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь, Гуанчжоу и Ханчжоу. -0-
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