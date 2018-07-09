Иностранцам представилась возможность получить уникальный опыт работы в Китае

Пекин, 9 июля / Синьхуа / — Социальная сеть для установления деловых контактов LinkedIn запустила глобальную рекрутинговую кампанию, предлагающую иностранцам шанс получить уникальный опыт работы в Китае

Проект под названием «Я в Китае» нацелен на распространение китайской культуры и истории.

Вакансии открыты на такие позиции, как ученик мастера кун-фу в Шаолиньском монастыре, специалист по уходу за пандами, специалист по техобслуживанию высокоскоростных поездов, сборщик мусора в национальном лесном парке Чжанцзяцзе, исполняющий обязанности декана академии «Юэлу», шеф-повар по приготовлению лапши с говядиной, водитель грузовика на Цинхай-Тибетской скоростной дороге, а также тестировщик безналичных сервисов.

Подать заявку на участие в проекте могут 520 млн пользователей платформы LinkedIn из зарубежных стран в течение шести месяцев.

"Эти вакансии отражают популярные символы и элементы китайской культуры и общества и помогут иностранцам узнать открытый, разнообразный и инклюзивный Китай", — отметил Билли Хуан, директор LinkedIn China по маркетингу и связям с общественностью.

По мере расширения возможностей, предоставляемых экономическим ростом Китая, все больше иностранцев приезжают в страну в поисках карьерного роста.