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Защита глобализации и свободной торговли отвечает общим интересам Китая и Германии
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Защита глобализации и свободной торговли отвечает общим интересам Китая и Германии 

ИА Синьхуа 8 часов назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 8 июля /Синьхуа/ — В течение 46 лет с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Германией и особенно за последние 40 лет китайской политики реформ и открытости торгово-экономическое сотрудничество двух стран развивалось стремительно. Эта беспрецедентная «история успеха» принесла максимум реальной пользы для обеих сторон. Как верно отметил эксперт Германского общества внешней политики Йозеф Брамль, только свободная торговля может способствовать развитию таких крупных торговых держав, какими являются Китай и Германия. Уже долгие годы и Китай, и Германия последовательно поддерживают глобализацию и свободную торговлю, извлекая из этого выгоду.
Пекин, 8 июля /Синьхуа/ — В течение 46 лет с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Германией и особенно за последние 40 лет китайской политики реформ и открытости торгово-экономическое сотрудничество двух стран развивалось стремительно. Эта беспрецедентная «история успеха» принесла максимум реальной пользы для обеих сторон. Как верно отметил эксперт Германского общества внешней политики Йозеф Брамль, только свободная торговля может способствовать развитию таких крупных торговых держав, какими являются Китай и Германия. Уже долгие годы и Китай, и Германия последовательно поддерживают глобализацию и свободную торговлю, извлекая из этого выгоду.
Пекин, 8 июля /Синьхуа/ — В течение 46 лет с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Германией и особенно за последние 40 лет китайской политики реформ и открытости торгово-экономическое сотрудничество двух стран развивалось стремительно. Эта беспрецедентная «история успеха» принесла максимум реальной пользы для обеих сторон. Как верно отметил эксперт Германского общества внешней политики Йозеф Брамль, только свободная торговля может способствовать развитию таких крупных торговых держав, какими являются Китай и Германия. Уже долгие годы и Китай, и Германия последовательно поддерживают глобализацию и свободную торговлю, извлекая из этого выгоду.
Пекин, 8 июля /Синьхуа/ — В течение 46 лет с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Германией и особенно за последние 40 лет китайской политики реформ и открытости торгово-экономическое сотрудничество двух стран развивалось стремительно. Эта беспрецедентная «история успеха» принесла максимум реальной пользы для обеих сторон. Как верно отметил эксперт Германского общества внешней политики Йозеф Брамль, только свободная торговля может способствовать развитию таких крупных торговых держав, какими являются Китай и Германия. Уже долгие годы и Китай, и Германия последовательно поддерживают глобализацию и свободную торговлю, извлекая из этого выгоду.
Пекин, 8 июля /Синьхуа/ — В течение 46 лет с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Германией и особенно за последние 40 лет китайской политики реформ и открытости торгово-экономическое сотрудничество двух стран развивалось стремительно. Эта беспрецедентная «история успеха» принесла максимум реальной пользы для обеих сторон. Как верно отметил эксперт Германского общества внешней политики Йозеф Брамль, только свободная торговля может способствовать развитию таких крупных торговых держав, какими являются Китай и Германия. Уже долгие годы и Китай, и Германия последовательно поддерживают глобализацию и свободную торговлю, извлекая из этого выгоду.
Пекин, 8 июля /Синьхуа/ — В течение 46 лет с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Германией и особенно за последние 40 лет китайской политики реформ и открытости торгово-экономическое сотрудничество двух стран развивалось стремительно. Эта беспрецедентная «история успеха» принесла максимум реальной пользы для обеих сторон. Как верно отметил эксперт Германского общества внешней политики Йозеф Брамль, только свободная торговля может способствовать развитию таких крупных торговых держав, какими являются Китай и Германия. Уже долгие годы и Китай, и Германия последовательно поддерживают глобализацию и свободную торговлю, извлекая из этого выгоду.
Пекин, 8 июля /Синьхуа/ — В течение 46 лет с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Германией и особенно за последние 40 лет китайской политики реформ и открытости торгово-экономическое сотрудничество двух стран развивалось стремительно. Эта беспрецедентная «история успеха» принесла максимум реальной пользы для обеих сторон. Как верно отметил эксперт Германского общества внешней политики Йозеф Брамль, только свободная торговля может способствовать развитию таких крупных торговых держав, какими являются Китай и Германия. Уже долгие годы и Китай, и Германия последовательно поддерживают глобализацию и свободную торговлю, извлекая из этого выгоду.
Пекин, 8 июля /Синьхуа/ — В течение 46 лет с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Германией и особенно за последние 40 лет китайской политики реформ и открытости торгово-экономическое сотрудничество двух стран развивалось стремительно. Эта беспрецедентная «история успеха» принесла максимум реальной пользы для обеих сторон. Как верно отметил эксперт Германского общества внешней политики Йозеф Брамль, только свободная торговля может способствовать развитию таких крупных торговых держав, какими являются Китай и Германия. Уже долгие годы и Китай, и Германия последовательно поддерживают глобализацию и свободную торговлю, извлекая из этого выгоду.
Пекин, 8 июля /Синьхуа/ — В течение 46 лет с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Германией и особенно за последние 40 лет китайской политики реформ и открытости торгово-экономическое сотрудничество двух стран развивалось стремительно. Эта беспрецедентная «история успеха» принесла максимум реальной пользы для обеих сторон. Как верно отметил эксперт Германского общества внешней политики Йозеф Брамль, только свободная торговля может способствовать развитию таких крупных торговых держав, какими являются Китай и Германия. Уже долгие годы и Китай, и Германия последовательно поддерживают глобализацию и свободную торговлю, извлекая из этого выгоду.
Пекин, 8 июля /Синьхуа/ — В течение 46 лет с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Германией и особенно за последние 40 лет китайской политики реформ и открытости торгово-экономическое сотрудничество двух стран развивалось стремительно. Эта беспрецедентная «история успеха» принесла максимум реальной пользы для обеих сторон. Как верно отметил эксперт Германского общества внешней политики Йозеф Брамль, только свободная торговля может способствовать развитию таких крупных торговых держав, какими являются Китай и Германия. Уже долгие годы и Китай, и Германия последовательно поддерживают глобализацию и свободную торговлю, извлекая из этого выгоду.
Пекин, 8 июля /Синьхуа/ — В течение 46 лет с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Германией и особенно за последние 40 лет китайской политики реформ и открытости торгово-экономическое сотрудничество двух стран развивалось стремительно. Эта беспрецедентная «история успеха» принесла максимум реальной пользы для обеих сторон. Как верно отметил эксперт Германского общества внешней политики Йозеф Брамль, только свободная торговля может способствовать развитию таких крупных торговых держав, какими являются Китай и Германия. Уже долгие годы и Китай, и Германия последовательно поддерживают глобализацию и свободную торговлю, извлекая из этого выгоду.
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