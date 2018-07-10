Ван И: Китай и арабские страны должны решительно поддерживать ключевые интересы друг друга

Пекин, 10 июля / Синьхуа / — Китай и арабские страны должны, создавая отношения стратегического партнерства, усиливать политическое взаимное доверие, решительно поддерживать ключевые интересы партнеров. Об этом заявил сегодня здесь член Госсовета КНР , министр иностранных дел Ван И на 8-м министерском совещании Форума китайско-арабского сотрудничества /ФКАС/.

Ван И заявил, что Китай будет как и прежде строить с арабскими странами искреннее партнерство, не будет вмешиваться во внутренние дела арабских стран, а также выступать против вмешательства кого-либо во внутренние дела арабских стран под любым предлогом. Китай будет решительно поддерживать защиту странами арабского мира своих законных интересов, усиление их сплоченности для самостоятельного противодействия вызовам, а также следование ими по путям развития, отвечающим реальному положению дел в соответствующих странах.

Ван И отметил, что до настоящего времени Китай с 11 арабскими странами установил отношения стратегического партнерства или всестороннего стратегического партнерства. Китай намерен совместно с еще большим числом стран установить отношения или повысить уровень двустороннего взаимодействия, а также поддерживать Лигу арабских государств в усилении создания новых возможностей.

Китай верит, что арабские страны также непременно продолжат поддерживать позицию Китая по важным, затрагивающим его ключевые интересы и национальные чувства вопросам, а также поддерживать реализацию китайской нацией цели национального возрождения, — заверил Ван И. —0—