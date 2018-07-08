Китаю и арабским государствам необходимо углублять стратегическое сотрудничество — Ван И

Пекин, 8 июля / Синьхуа / — Китаю и арабским государствам необходимо углублять стратегическое сотрудничество, продолжать решительную взаимную поддержку по затрагивающим ключевые интересы друг друга вопросам, играть необходимую роль для мира и стабильности в регионе и мире. Об этом заявил сегодня член Госсовета КНР , министр иностранных дел Ван И в ходе переговоров с генеральным секретарем Лиги арабских государств /ЛАГ/ Ахмедом Абу аль-Гейтом, прибывшим в Китай для участия в 8-м министерском совещании в рамках Форума сотрудничества между Китаем и арабскими странами.

Ван И отметил, что сторонам необходимо ускорить сопряжение стратегий развития, стать долгосрочными и стабильными партнерами по сотрудничеству за счет совместного строительства «Пояса и пути», совместно использовать возможности, которые несет быстрое развитие Китая, содействовать диверсификации экономики и индустриальному развитию арабских стран.

А. А.аль-Гейт сказал, что арабская сторона рассчитывает на усиление сотрудничества с китайской стороной по совместному строительству «Пояса и пути». ЛАГ будет совместно с китайской стороной прилагать усилия, чтобы обеспечить достижение позитивных результатов на 8-м министерском совещании. —0—