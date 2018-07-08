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Как стать Неймаром за час: китайский мастер создает шедевры
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Как стать Неймаром за час: китайский мастер создает шедевры 

Sputnik Грузия 15 часов назад
Фото: Sputnik Грузия
Чтобы стать копией звезды мирового футбола — бразильского нападающего Неймара, визажисту из Китая достаточно пары часов. Смотрите на видео, как происходит преображение его клиентов
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