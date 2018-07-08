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Появились первые кадры спасения детей в Таиланде
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Появились первые кадры спасения детей из затопленной пещеры 

Газета.Ru 19 часов назад
Фото: Газета.Ru
Первые кадры спасения детей юношеской команды, заблокированной в пещере Тхам Луанг на севере Тайланда, появились в сети, сообщает "Советский спорт".
Журналист NBCNews на своей странице в твиттере опубликовала видеозапись, на которой от пещеры отъезжает машина скорой со спасенным ребенком.
Футбольная команда из 12 детей в возрасте от 11 до 16 лет вместе с тренером оказались заблокированы в пещере, в которой пытались укрыться от дождя. Из-за затопления все выходы заблокированы, и дети никак не могут выбраться наружу.
Ранее сообщалось, что шестеро детей юниорской футбольной команды были спасены на севере Тайланда.
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