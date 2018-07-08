Посольство КНР в Индии призвало китайских граждан сохранять бдительность

Нью-Дели , 8 июля / Синьхуа / — В воскресенье посольство КНР Индии опубликовало заявление, призвав китайских туристов сохранять бдительность.

В заявлении говорится, что летом в Индии наступает сезон дождей, в этот период времени растет число наводнений, схода селевых потоков и других стихийных бедствий, учащаются ДТП, а также вспыхивают различные эпидемии.

Посольство КНР призывает китайских гостей соблюдать местные правила дорожного движения, внимательно следить за собственным здоровьем, а также незамедлительно обращаться к медицинским работникам в случае повышения температуры, головной боли, рвоты и других симптомов заболеваний. —0—