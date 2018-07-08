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Посольство КНР в Индии призвало китайских граждан сохранять бдительность
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Посольство КНР в Индии призвало китайских граждан сохранять бдительность 

ИА Синьхуа 20 часов назад
Нью-Дели, 8 июля /Синьхуа/ — В воскресенье посольство КНР в Индии опубликовало заявление, призвав китайских туристов сохранять бдительность.
В заявлении говорится, что летом в Индии наступает сезон дождей, в этот период времени растет число наводнений, схода селевых потоков и других стихийных бедствий, учащаются ДТП, а также вспыхивают различные эпидемии.
Посольство КНР призывает китайских гостей соблюдать местные правила дорожного движения, внимательно следить за собственным здоровьем, а также незамедлительно обращаться к медицинским работникам в случае повышения температуры, головной боли, рвоты и других симптомов заболеваний. —0—
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