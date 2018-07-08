КНДР обвинила США в «бандитских требованиях» 

Власти КНДР оказались разочарованы визитом госсекретаря США Майка Помпео, так как в вопросе денуклеризации он от имени Вашингтона выдвинул Пхеньяну «односторонние и схожие с бандитскими требования», сообщает CBS News.
CBS News со ссылкой на заявление МИД КНДР отмечает, что Пхеньян считает требования Вашингтона «схожими с бандитскими», а США «предали дух» состоявшегося в прошлом месяце саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына, передает RT.
Также Пхеньян считает новые переговоры «очень тревожными», ведущими к «опасной фазе», которая способна «пошатнуть ранее твердую решимость» КНДР расстаться с ядерной программой.
При этом власти КНДР избегают нападок на Трампа, которому они «полностью доверяют», обращает внимание CBS News.
Накануне Северная Корея выразила «крайнее сожаление» в связи с позицией США на переговорах о денуклеаризации.
Помпео прибыл в Пхеньян в пятницу для переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова, он должен был закрепить прогресс, достигнутый на саммите США и КНДР в Сингапуре.