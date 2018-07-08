КНДР обвинила США в «бандитских требованиях»

Власти КНДР оказались разочарованы визитом госсекретаря США Майка Помпео, так как в вопросе денуклеризации он от имени Вашингтона выдвинул Пхеньяну «односторонние и схожие с бандитскими требования», сообщает CBS News.

Также Пхеньян считает новые переговоры «очень тревожными», ведущими к «опасной фазе», которая способна «пошатнуть ранее твердую решимость» КНДР расстаться с ядерной программой.

При этом власти КНДР избегают нападок на Трампа, которому они «полностью доверяют», обращает внимание CBS News.

Накануне Северная Корея выразила «крайнее сожаление» в связи с позицией США на переговорах о денуклеаризации.