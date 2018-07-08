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На высокоскоростных поездах Китая появится больше «умных» услуг
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На высокоскоростных поездах Китая появится больше «умных» услуг 

ИА Синьхуа 23 часа назад
Пекин, 8 июля /Синьхуа/ — Компании China Railway Investment, Zhejiang Geely Holding Group и Tencent создали совместное предприятие с целью разработки и оперирования интегрированной платформой, которая будет предоставлять услуги беспроводного доступа в интернет на высокоскоростных поездах по всему Китаю.
Новая компания — China Railway Gecent Technology, в которой Geely и Tencent принадлежит 49 процентов акций, предложит пассажирам китайских высокоскоростных поездов беспроводной доступ в интернет, различные сервисы для развлечения и отдыха, новости и информацию, кейтеринг и шопинг онлайн и другие виды услуг.
"Интеграция сети высокоскоростных железных дорог и интернета может привести к формированию платформы услуг цифровой экономики и сделать поезда частью городского «умного» транспорта, туризма и розничной торговли", — заявил глава компании Tencent Ма Хуатэн /Пони Ма/.
Общая протяженность высокоскоростных железных дорог в Китае превышает 25 тыс. км, а к 2020 году она должна достичь 30 тыс. км, сеть высокоскоростных железных дорог будет покрывать более 80 процентов городов Китая с населением свыше 1 млн человек. -0-
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