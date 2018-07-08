Россия и Япония провели совместную тренировку

Российские и японские моряки провели совместную тренировку по досмотру судна

В ходе визита кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) России на военно-морскую базу морских сил самообороны Японии Майдзуру моряки обеих стран провели совместную тренировку по досмотру судна. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу флота.

«В соответствии с планом визита подразделения морской пехоты отряд боевых кораблей ТОФ, выполняющие роль досмотровой команды, совместно с военнослужащими Японии провели тренировку по досмотру подозрительного судна», — говорится в сообщении.

Кроме того, моряки обменялись визитами на боевые корабли. На российских больших противолодочных кораблях был проведён день открытых дверей.

Также запланировано проведение соревнований по мини-футболу между военнослужащими.

Отряд кораблей ТОФ в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов» и среднего морского танкера «Печенга» прибыл на японскую базу Майдзуру 5 июля. Заход кораблей в Японию завершится 10 июля.

Ранее стало известно, что корабли ТОФ провели учения в Японском море.