МИД КНР: посольство и консульства КНР в Таиланде продолжают оказывать помощь пострадавшим соотечественникам

Пекин, 7 июля / Синьхуа / — Правительство Китая , посольство и консульства КНР в Таиланде намерены продолжать всеми силами оказывать помощь соотечественникам, пострадавшим в результате крушения судов у острова Пхукет , и их родственникам. Об этом в пятницу заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

На состоявшей очередной пресс-конференции дипломат заявил, что рабочая группа посольства и консульств КНР в Таиланде утром пятницы прибыла на остров Пхукет и начала принимать меры. Генеральное консульство КНР в Сонгкхле отправило своих сотрудников в больницы, где находятся раненые в целях координации оказания помощи.

Лу Кан отметил, что в настоящий момент глава правительства острова Пхукет также отправился на место происшествия, где руководит спасательной операцией. Военно-морской флот, водная полиция и другие ведомства Таиланда направили множество спасательных судов и вертолетов на продолжение совместной поисково-спасательной операции, участие в оказании помощи принимают сухопутные, морские и воздушные силы страны. Китайская сторона выразила признательность таиландской стороне за проведение активных поисков и оказание медицинской помощи пострадавшим, а также надежду, что таиландская сторона продолжит всеми силами искать пропавших без вести людей, а также проводить соответствующую работу по ликвидации последствий происшествия.

В последнее время за рубежом имеет место ряд дорожно-транспортных происшествий, в которых страдают китайские туристы. С июля начинается пик летнего выездного туризма. «Мы еще раз напоминаем отправляющимся в зарубежные поездки китайским гражданам о повышении их осведомленности касательно предотвращения рисков, обратить внимание на напоминания о безопасности местных правительств и соответствующих органов, рекомендуем с осторожностью планировать поездки и ставить вопросы безопасности на первое место», — сообщил Лу Кан.

5 июля в 18:45 по местному времени два судна с китайскими туристами перевернулись во время ливневых штормов в водах у острова Пхукет. По состоянию на настоящий момент, 16 из 127 китайских пассажиров погибли, 33 пропали без вести, еще 78 были спасены, раненые туристы доставлены в больницы. -0-