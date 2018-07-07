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МИД КНР: посольство и консульства КНР в Таиланде продолжают оказывать помощь пострадавшим соотечественникам
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МИД КНР: посольство и консульства КНР в Таиланде продолжают оказывать помощь пострадавшим соотечественникам 

ИА Синьхуа 7 июля 2018
Пекин, 7 июля /Синьхуа/ — Правительство Китая, посольство и консульства КНР в Таиланде намерены продолжать всеми силами оказывать помощь соотечественникам, пострадавшим в результате крушения судов у острова Пхукет, и их родственникам. Об этом в пятницу заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
На состоявшей очередной пресс-конференции дипломат заявил, что рабочая группа посольства и консульств КНР в Таиланде утром пятницы прибыла на остров Пхукет и начала принимать меры. Генеральное консульство КНР в Сонгкхле отправило своих сотрудников в больницы, где находятся раненые в целях координации оказания помощи.
Лу Кан отметил, что в настоящий момент глава правительства острова Пхукет также отправился на место происшествия, где руководит спасательной операцией. Военно-морской флот, водная полиция и другие ведомства Таиланда направили множество спасательных судов и вертолетов на продолжение совместной поисково-спасательной операции, участие в оказании помощи принимают сухопутные, морские и воздушные силы страны. Китайская сторона выразила признательность таиландской стороне за проведение активных поисков и оказание медицинской помощи пострадавшим, а также надежду, что таиландская сторона продолжит всеми силами искать пропавших без вести людей, а также проводить соответствующую работу по ликвидации последствий происшествия.
В последнее время за рубежом имеет место ряд дорожно-транспортных происшествий, в которых страдают китайские туристы. С июля начинается пик летнего выездного туризма. «Мы еще раз напоминаем отправляющимся в зарубежные поездки китайским гражданам о повышении их осведомленности касательно предотвращения рисков, обратить внимание на напоминания о безопасности местных правительств и соответствующих органов, рекомендуем с осторожностью планировать поездки и ставить вопросы безопасности на первое место», — сообщил Лу Кан.
5 июля в 18:45 по местному времени два судна с китайскими туристами перевернулись во время ливневых штормов в водах у острова Пхукет. По состоянию на настоящий момент, 16 из 127 китайских пассажиров погибли, 33 пропали без вести, еще 78 были спасены, раненые туристы доставлены в больницы. -0-
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